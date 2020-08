GIALLO CREMA - SVOLTA NELLE INDAGINI SULLA SCOMPARSA DI SABRINA BECCALLI. LA PROCURA HA FERMATO UN AMICO DELLA 39ENNE CON L'ACCUSA DI OMICIDIO E DISTRUZIONE DI CADAVERE: SEMBRA FOSSE ALLA GUIDA DELLA FIAT PANDA ROSSA TROVATA POI CARBONIZZATA IN CAMPAGNA – PARE CHE L'UOMO SIA COINVOLTO NELL'ACCOLTELLAMENTO DI UN MESE FA VICINO A CASA DELLA DONNA...

Donna scomparsa nel Cremasco:fermato è amico donna

Da "Ansa"

E' un uomo che conosceva già Sabrina Beccalli, un suo amico secondo fonti investigative, la persona che è stata fermata stanotte con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere.

A quanto trapela, la persona coinvolta non sarebbe uno degli uomini coinvolti nell'accoltellamento avvenuto circa un mese fa in via Martini, vicino all'appartamento della donna.

Giovanni Gardani per "www.corriere.it"

È arrivata nella notte la svolta nelle indagini sulla scomparsa della 39enne Sabrina Beccalli, a Vergonzana, una frazione di Crema. Il giorno di Ferragosto la sua Fiat Panda era stata trovata carbonizzata e di lei nessuna traccia, come svanita nel nulla. Poi, il colpo di scena: il procuratore capo di Cremona, Roberto Pellicano, ha disposto il fermo di un uomo.

L’accusa è pesantissima: omicidio e distruzione di cadavere. Stando a quanto trapela, sembra che l’uomo fosse alla guida della Fiat Panda rossa della donna. Sentito dagli inquirenti alla presenza del suo avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Nessuna confessione, quindi. Decisive, probabilmente, le immagini delle telecamere che hanno ripreso l’uomo da solo al volante dell’auto di Sabrina, nella notte tra il 14 e il 15 agosto. La macchina è stata poi ritrovata completamente carbonizzata in una zona di campagna vicino a Crema, dove si sono concentrate da domenica le ricerche della 39enne, effettuate con ogni mezzo, dai droni ai cani molecolari.

Sabrina Beccalli, era uscita di casa, la mattina di Ferragosto, dal quartiere di San Bernardino dove vive, portando il figlio di 15 anni Omar da alcuni amici a Milano, in attesa di raggiungere poi la compagnia ad Antegnate, in un parco acquatico. Poi però ha fatto perdere le sue tracce, risultando irreperibile anche al telefono.

Le ricerche nel raggio di 1.5 km nella zona di Vergonzana sono in corso da domenica sera, poche ore dopo il ritrovamento dell’auto carbonizzata di Sabrina, con il corpo di un cane (non di proprietà della donna) all’interno. Il sospetto dell’omicidio è stato avanzato soprattutto dalle sorelle di Sabrina, perché la 39enne era serena e aveva appena trovato un lavoro: difficile dunque pensare, proprio in questa fase della sua vita, a un gesto estremo.

