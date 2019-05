LA VERSIONE DI MUGHINI - "NON C’È ALCUN DUBBIO CHE GLI SCUDETTI VINTI SUL CAMPO DALLA JUVE SIANO 37 E NON UNO DI MENO. LO SO CHE QUELLA PORCATA DI CALCIOPOLI - OSSIA UNA GIURIA MESSA IN PIEDI DA UN EX MEMBRO DEL CDA DELL’INTER CHE ASSEGNA LO SCUDETTO ALLA SOCIETÀ NERAZZURRA - È STATA CONFERMATA DALLE SUCCESSIVE GIURIE CHE HANNO GIUDICATO “INAMMISSIBILE” IL RICORSO PRESENTATO DA ANDREA AGNELLI. MA NON C’È UN SOLO EPISODIO, NON C’È UN SOLO ARBITRAGGIO DI CUI SIA STATA RAVVISATA L’ILLICEITÀ NEI 2 TORNEI STRAVINTI DALLA JUVE DI CAPELLO. SÌ, GLI SCUDETTI VINTI SUL CAMPO SONO 37. NELLA SPERANZA CHE FRA DUE ANNI DIVENTINO 39"