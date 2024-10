UN GIALLO A LUCI ROSSE - LA STELLINA DI ONLYFANS ADRIANA VIEIRA È STATA TROVATA SENZA VITA NELLE ACQUE DI UN PORTO DELLA FLORIDA – LA 31ENNE AVEVA PARTECIPATO A UNA FESTA SULLO YACHT DI UN RAPPER - LA DONNA, ORIGINARIA DEL BRASILE, SI ERA TRASFERITA 2 ANNI FA NEGLI STATI UNITI INSIEME AL MARITO CHE L'HA MOLLATA ED È TORNATO IN SUDAMERICA - L'ULTIMA FOTO DI ADRIANA VIEIRA SULLA BARCA, CON VICINO UNA BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE...

Traduzione dell’articolo di Bethan Sexton per www.dailymail.com

adriana vieira 4

Una modella di OnlyFans è stata trovata morta in un porto della Florida dopo una festa sullo yacht di un rapper. Adriana Vieira, 31 anni, è stata trovata a galla il 22 settembre. Il nome del rapper che ha ospitato la festa non è stato reso noto.

Vieira, originaria di San Paolo, in Brasile, sarebbe arrivata in Florida con il marito due anni fa e avrebbe postato sui social media foto del suo stile di vita sfarzoso.

Il marito, di nome Roberto Tesario, è tornato in Brasile poco dopo, lasciando Adriana a crescere il figlio da sola. La madre Antonia de Lourdes Vieira ha dichiarato ai media brasiliani: “Voglio che si indaghi sulla morte di mia figlia e ho bisogno di aiuto per riportare indietro il suo corpo”.

adriana vieira 5

Il figlio di sei anni della Vieira è stato affidato a una tata mentre la famiglia si reca negli Stati Uniti. Il suo corpo è stato trattenuto per l'autopsia da un medico legale mentre la polizia indaga sulla sua morte.

L'ultima inquietante foto postata dalla Vieira il giorno prima del suo ritrovamento mostra due donne in bikini a bordo di uno yacht con una bottiglia di champagne in primo piano. La modella era nota ai seguaci dei social media come LadyRichForever.

Ha pubblicato contenuti per adulti su OnlyFans attraverso il suo servizio di abbonamento da 14 dollari al mese. Vieira ha lavorato anche come ballerina e modella negli Stati Uniti e ha partecipato alla Miami Swim Week dello scorso anno. Il suo feed Instagram descrive la sua vita glamour nel jet-set, con scatti da New York, Las Vegas e a bordo di yacht di lusso.

