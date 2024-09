NEL GIALLO SULLA MORTE DELL'EX DEPUTATO AMEDEO MATACENA POTEVA MANCARE UNO SCAZZO SULL'EREDITÀ? - PER IL DECESSO DELL'UOMO, AVVENUTO A DUBAI MENTRE ERA LATITANTE, E DI SUA MAMMA, È INDAGATA L'ULTIMA MOGLIE MARIA TROPEPI - SECONDO I FIGLI DI MATACENA, ATHOS E AMEDEO JR (AVUTI DA RELAZIONI DIVERSE) C'E' LA POSSIBILITA' CHE QUALCUNO ABBIA AVVELENATO IL LORO PADRE E LA NONNA PER PRENDERSI DELL'EREDITA', NON ANCORA QUANTIFICATA - MARIA TROPEPI, DAGLI EMIRATI, AVEVA CHIESTO AI DUE GIOVANI DI FARE CREMARE IL CORPO DEL PADRE, MA...

Estratto dell'articolo di Felice Cavallaro per www.corriere.it

AMEDEO MATACENA E MARIA PIA TROPEPI

Nella saga noir dei Matacena, con tutti i sospetti sulla morte dell’imprenditore un tempo re dei traghetti fra Sicilia e Calabria, compaiono due suoi figli. Due fratelli che si sono conosciuti solo l’anno scorso, anche se il primo ha 35 anni e il secondo 24, Amedeo jr, stesso nome del padre, e Athos. [...]

I due giovani con i loro due avvocati, Francesco Cicciola per il più grande, a Roma, e Candido Bonaventura a Messina per Athos, rivedono come in un film le tessere di un enigmatico puzzle. Provano a comporlo con una motivazione in più, la morte della nonna, Raffaella De Carolis, che raggiunse il figlio latitante a Dubai dove conobbe Maria Pia Tropepi, oggi indagata con l’ipotesi di aver ucciso entrambi.

Come ripete Athos al suo legale: «Non muovo accuse, ma aspetto, pronto con mio fratello a costituirmi parte civile e batterci contro chi ha commesso reati». Parla di reati al plurale. Non solo per il dubbio che qualcuno abbia avvelenato padre e nonna, ma perché ci sarebbe in ballo l’appropriazione di un patrimonio non ancora quantificato.

amedeo matacena dubai 1

Maria Tropepi, da Dubai, aveva chiesto ai due giovani di fare cremare il corpo del padre, ufficialmente stroncato da un infarto. È scattato il diniego dei fratelli che lo hanno fatto trasportare e seppellire a Roma, con tutti i dubbi di Athos: «Se lei fosse stata la moglie non sarebbe stato necessario richiedere il consenso. Parla di un matrimonio musulmano, quindi di nessun valore. Tre anni fa aveva pure detto di aspettare due gemelli, ma da noi si nasce dopo 9 mesi...». [...]

Che cosa sarebbe rimasto del patrimonio? Non lo sa Athos che, non a caso, morto il padre, non ha accettato l’eredità, come concordato con l’avvocato nel timore di ricevere solo passività: «Ma non l’ho rifiutata, visto che ci sono dieci anni per decidere. Non sappiamo dove sia finito quel poco o quel tanto che aveva la nonna. E soprattutto quando e come è stata trasferita la parte liquida. Con valigie? Con bonifici? Rintracciabili? I magistrati cercano e noi aspettiamo». [...]

MATACENA CHIARA RIZZO SCAJOLA CHIARA RIZZO AMEDEO MATACENA