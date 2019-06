6 giu 2019 16:00

È GIALLO PER LA MORTE IMPROVVISA DI TRE TURISTI AMERICANI IN UN RESORT NELLA REPUBBLICA DOMINICANA: PARE CHE TUTTI E TRE DECESSI SIANO STATI CAUSATI DA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ED EDEMA POLMONARE – LA COPPIA, RITROVATA SENZA VITA IN STANZA, È ARRIVATA NELL’ALBERGO LO STESSO GIORNO IN CUI L’ALTRA DONNA, DOPO AVER BEVUTO UNA BEVANDA DAL MINIBAR, VENIVA PORTATA D’URGENZA IN OSPEDALE…