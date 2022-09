DA GIALLO A NOIR: TROVATO IL CORPO SENZA VITA DI ELIZA FLETCHER – L’INSEGNANTE DI 34 ANNI, SCOMPARSA DA GIORNI, ERA STATA RAPITA MENTRE FACEVA JOGGING ALL’ALBA A MEMPHIS - CLEOTHA ABSTON, 38 ANNI, E’ STATO ARRESTATO DOPO CHE LA POLIZIA HA TROVATO IL SUO DNA VICINO A UN PAIO DI SANDALI DELL’EREDITIERA – L’UOMO E' APPENA USCITO DA GALERA DOPO AVER SCONTATO UNA PENA PER IL RAPIMENTO DI UN AVVOCATO... - VIDEO

Da www.iltempo.it

Appartiene all’ereditiera Eliza Fletcher, 34 anni, insegnante e nipote del noto uomo d’affari di Memphis Joseph Orgill III, il corpo senza vita trovato lunedì scoro durante le ricerche lanciate dalla polizia a Memphis. La donna era stata rapita e costretta a salire su un suv mentre faceva jogging venerdì intorno alle 4 di mattina ora locale vicino all’università della città. Lo riferisce la polizia del Tennessee.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, un uomo l’ha avvicinata e costretta a salire sul suv a seguito di una breve colluttazione e la donna è stata dichiarata scomparsa dopo che non era tornata dalla corsa mattutina. Si tratterebbe di Cleotha Abston, 38 anni, che secondo l’affidavit è stato arrestato dopo che la polizia ha rilevato il suo dna su un paio di sandali trovati vicino al luogo in cui Fletcher era stata vista per l’ultima volta.

Abston era stato rilasciato a novembre del 2020 dopo avere scontato una pena detentiva per avere rapito un noto avvocato di Memphis nel 2000, Kemper Durand.

