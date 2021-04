IL GIALLO DI VIA MERULANA - L'INCHIESTA SULLA MORTE DELLA MODELLA AMERICANA PRECIPITATA SABATO NOTTE DALLA FINESTRA DEL SESTO PIANO DI UN B&B A ROMA: ESAME DEL DNA SUI DUE BICCHIERI VUOTI E UNA BOTTIGLIA DI VINO TROVATI NELLA STANZA. L'AUTOPSIA DOVRÀ STABILIRE LE CAUSE DELLA MORTE E SE LA MODELLA SIA STATA…

Adelaide Pierucci per "il Messaggero"

L'autopsia sul corpo e l' esame su due bicchieri e una bottiglia di vino trovati nella stanza. A piazzale Clodio è stata aperta un' inchiesta per chiarire il giallo della morte di Clara Hyun Lee la modella americana, dai tratti asiatici, precipitata sabato notte dalla finestra del sesto piano di un b&b in via Merulana.

La modella, che era arrivata a Roma da poche ore con un volo da Parigi, è stata trovata nel cortile interno del condominio. A dare l' allarme il portiere e gli inquilini che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. I soccorsi, però, si sono rivelati inutili. Anche se la scena del ritrovamento potrebbe far ipotizzare un suicidio, le indagini sono state avviate a largo raggio.

Gli investigatori della polizia scientifica hanno prelevato nella stanza occupata dall' americana due bicchieri vuoti, il telefonino e alcuni effetti personali della donna, arrivata a Roma a quanto pare per un giro turistico e anche per un provino. La trentenne è risulta regolarmente registrata al suo arrivo nella struttura e la stanza nella quale alloggiava è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

Primo scopo dell' indagine è quello di verificare se Clara Hyun Lee nella notte abbia ricevuto visite. I due bicchieri e una bottiglia di vino trovati nel b&b farebbero propendere per un incontro. La risposta potrà arrivare, però, sono con l' esame delle impronte digitali. L' autopsia dovrà stabilire le cause della morte e se la modella sia stata picchiata o strattonata prima del volo.

