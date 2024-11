UNO GIAMBRUNO E CENTOMILA! - L'EX COMPAGNO DI GIORGIA MELONI E' STATO PIZZICATO DA "CHI" MENTRE ACCOMPAGNA LA FIGLIA GINEVRA E UN'AMICHETTA AL CENTRO COMMERCIALE, A ROMA - DOPO AVER ACCOMPAGNATO LE DUE IN UN NEGOZIO DI COSMETICI, I TRE SI MANGIANO UN PANINO UN FAST FOOD - GIAMBRUNO, SCOTTATO DALLA FINE DELLA RELAZIONE ESTIVA CON FEDERICA BIANCO (CHE E' TORNATA TRA LE BRACCIA DI ANDREA CRIPPA), CHIEDE A MEDIASET DI TORNARE IN ONDA, DOPO ESSERE STATO ALLONTANATO PER I FUORIONDA DI "STRISCIA LA NOTIZIA"...

Estratto dell'articolo di Giulia Cerasoli per “Chi”

ANDREA GIAMBRUNO AL CENTRO COMMERCIALE CON LA FIGLIA E UNA SUA AMICHETTA - CHI

Pomeriggio al centro commerciale per Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, ex compagno della premier Giorgia Meloni e papà innamoratissimo della loro bambina. Giambruno, come si vede da queste immagini esclusive ha trascorso un pomeriggio di svago con la figlia Ginevra e una sua amichetta di scuola, cosa che spesso quando mamma Giorgia è impegnata nelle sue trasferte all'estero o in incontri istituzionali a Palazzo Chigi, anche nei giorni di festa.

Lui, che rivedremo in video il 19 novembre come ospite della celebre trasmissione di Francesca Fagnani Belve in onda su Raidue trascorre infatti tantissimo tempo con la piccola Gigì, il soprannome con cui chiamano la bambina in famiglia. La stessa premier,

recentemente. ha sottolineato che Andrea (da cui è separata dall'ottobre del 2023) «è il

miglior papà che potevo desiderare per mia figlia».

ANDREA GIAMBRUNO AL CENTRO COMMERCIALE CON LA FIGLIA E UNA SUA AMICHETTA - CHI

E infatti anche durante le vacanze estive, per il bene di Ginevra, i due hanno trascorso del tempo insieme in una masseria di Ceglie Messapica. In questa sequenza fotografica vediamo Giambruno e le due bimbe nel centro commerciale Euroma2 (in zona Eur): prima

ordinano un enorme gelato da McDonald's e poi, dopo averlo consumato tranquillamente seduti a un tavolino, continuano il loro shopping nei vari piani del megastore.

Le due bambine, munite di bottigliette d'acqua, seguono Giambruno che entra nel negozio di Sephora e acquista per loro alcune creme e qualche articolo da bagno. Infine, dopo un altro giretto esplorativo, i tre si avviano verso la macchina, parcheggiata vicino all'uscita. [...]

