GIANDAVIDE DE PAU, ACCUSATO DEI TRE OMICIDI AL QUARTIERE PRATI A ROMA, NEL 2006 VIOLENTÒ UNA VENTENNE - SI PRESENTÒ COME TECNICO DELLA CALDAIA, UNA SCUSA PER FARSI APRIRE LA PORTA DELL'APPARTAMENTO DA UNA RAGAZZA BRASILIANA DI 21 ANNI – LA POVERINA, BERETTA PUNTATA ALLA TEMPIA, È STATA COSTRETTA A FARSI STRAPPARE I VESTITI DI DOSSO. POI È RIUSCITA A SCAPPARE, DANDO VITA AL VANO INSEGUIMENTO TENTATO DA DE PAU, CHE SEMINUDO HA PROVATO A RINCORRERE LA VITTIMA – FU ARRESTATO E DOPO DUE ANNI FINI’ IN UNA COMUNITA’ - QUANDO PUNTO' IL FUCILE VERSO ALCUNE PROSTITUTE IN STRADA...