Gianni Morandi resterà ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Cesena almeno fino alla prossima settimana. «Le sue condizioni cliniche sono stabili e non è in pericolo di vita. È sotto costante osservazione e si procede ai trattamenti medici per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe», fa sapere l' Ausl Romagna. A destare preoccupazione sono le ustioni riportate dal cantante alla mano destra. Non è esclusa un' operazione: i medici prenderanno una decisione nei prossimi giorni.

Morandi, 76 anni, è stato trasferito al reparto speciale dell' ospedale Bufalini della città romagnola giovedì sera dopo aver ricevuto al Maggiore di Bologna le prime cure dopo l' incidente avvenuto nella sua villa: stava bruciando delle sterpaglie quando, scivolando, è caduto sul braciere ardente.

Si è messo in salvo da solo, poi ha chiesto aiuto alla moglie Anna, che si trovava in casa e che ha chiamato il 118. A causa delle norme legate al Covid non ha potuto seguirlo in ospedale ed è rimasta in contatto con lui da casa. Tanti i messaggi dei fan e dei colleghi, da Laura Pausini a Jovanotti. Incoraggiamento anche dal Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

