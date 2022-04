IN GIAPPONE NETFLIX MANDA IN ONDA IL REALITY SHOW "GRANDE ABBASTANZA", IN CUI BAMBINI TRA I 2 E I 5 ANNI VENGONO MANDATI TUTTI SOLI A FARE COMMISSIONI, COME COMPRARE GENERI ALIMENTARI AL SUPERMERCATO O PRENDERE I MEZZI PUBBLICI - LA TRASMISSIONE HA ACCESO IL DIBATTITO SU TWITTER TRA CHI SOSTIENE CHE BISOGNA ESSERE GENITORI IPER PROTETTIVI E CHI DIFENDE LE CAPACITA' DI AUTONOMIA DEI BAMBINI PIU' PICCOLI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Old Enough

Il piccolo Hiroki ha due anni e nove mesi ed è in gita al supermercato. Per conto suo. Ha una strada trafficata da attraversare e sua madre controlla che sappia cosa fare se vede arrivare un'auto: sventola immediatamente una bandierina gialla che, si spera, aiuterà un guidatore a vederlo.

«È decisamente reattivo», afferma con approvazione il narratore del reality show “Old Enough”.

Ma lo sarà abbastanza? Il bambino affronterà la strada in sicurezza? Tornerà con tutti gli oggetti che gli è stato chiesto di acquistare?

In effetti, tornerà?

Old Enough

Hiroki è una delle star di una serie TV giapponese che ha fornito a Netflix il suo ultimo, improbabile successo.

“Old Enough” ha una premessa semplice ma scoraggiante. Un bambino molto piccolo viene mandato a fare una commissione, come comprare generi alimentari o prendere i mezzi pubblici, mentre viene filmato segretamente a ogni passo, a volte esitante, a volte fiducioso.

I bambini, di età compresa tra i due e i cinque anni, sono seguiti di nascosto da un team di produzione (le loro telecamere vengono nascoste in borse e valigie) che, si presume, farà un passo nel momento in cui qualcosa va storto.

Old Enough

I vicini sono pronti a non affrettarsi a chiamare la polizia se individuano il bambino solitario e gli stessi bambini sono stati ovviamente preparati con cura su cosa fare. In breve, sono impostati per avere successo.

Anche così, come padre di tre figli, ho trovato la vista di Hiroki che barcollava lungo il marciapiede, separato dai camion che passavano su una strada a doppia carreggiata da una barriera di cemento così bassa che persino lui poteva scavalcarla, un po' sconcertante.

Per qualsiasi genitore educato a credere che senza una vigilanza costante, l'inevitabile destino è solo a pochi passi, è probabilmente sufficiente per indurre le palpitazioni.

Old Enough

Anche se era impossibile non rimanere colpiti dall'esibizione di Hiroki al supermercato - avviso spoiler: si ricorda di comprare i tortini di pesce e i fiori e torna a prendere il curry dopo aver realizzato di averlo dimenticato - gli spettatori nervosi potrebbero voler rinunciare al suo viaggio.

“Old Enough” è una versione pesantemente modificata di un programma televisivo giapponese estremamente popolare, Hajimete no Otsukai (La mia prima commissione) che è andato in onda negli ultimi 30 anni e, sorprendentemente, è visto da un quinto del pubblico televisivo giapponese.

Hiroki sembra prendere tutto, ma gli altri bambini hanno bisogno di qualcosa di più di una mano - o semplicemente si rifiutano di giocare ai reality.

pulire pavimenti con i bambini

Una bambina si perde, correndo verso sua madre in lacrime prima di essere convinta a fare un altro tentativo.

I bambini sono chiaramente scelti per la loro precocità, ma le sfide spesso sono davvero scoraggianti.

In un episodio, Ritsuki, un bambino di tre anni, è dal parrucchiere con il padre: deve prendere l'autobus per tornare a casa, prendere la giacca del padre, quindi riportarla salendo su un altro autobus.

Nonostante sia un bambino timido che non sa leggere le destinazioni degli autobus, Kitsuki riesce a capire da solo - chiedendo all'autista - che suo padre ha sbagliato e che il primo autobus ad arrivare non è il suo.

Bambini ginnastica

Tuttavia, non sembra che si stia particolarmente godendo la sua prima esperienza di trasporto pubblico in solitaria. «Eri spaventato?» chiede il padre. «Sì». «Eri solo?» «Sì».

E, a tre anni, chi non lo sarebbe stato? Ma poi i reality TV giapponesi hanno una reputazione per le acrobazie sadiche.

In un famigerato "spettacolo di tortura" degli anni '90 chiamato Susunu! Denpa Shonen, i concorrenti hanno dovuto affrontare la fame e le aggressioni sessuali.

Nonostante tutta la sua musica allegra, le risate in scatola e gli scatti infiniti e rassicuranti di cameraman sotto copertura in bilico (anche se i bambini chiaramente non li riconoscono come tali), c'è una leggera vena di crudeltà in “Old Enough”.

BAMBINI IN SPIAGGIA

Alcuni dei bambini piangono quando gli viene detto che devono uscire da soli, e anche alcuni genitori lo fanno. Ma poi tutti i bambini hanno rafforzato la loro fiducia dopo una sfida completata con successo.

Nonostante abbia la reputazione di società rigorosamente irreggimentata, la cultura genitoriale del Giappone è sorprendentemente rilassata se paragonata al Regno Unito.

In un episodio di "Old Enough", un paio di ragazzini vengono mandati attraverso Tokyo a visitare la nonna, ognuno con in mano un manico di un sacchetto di regali.

BAMBINI SUPERMERCATO

La maggior parte dei passanti non sembra battere ciglio, ma si può solo immaginare il campanello d'allarme che suonerebbe se la stessa cosa accadesse nel centro di Londra.

Quindi, mentre in Giappone, la discussione sui bambini della serie si concentra spesso su quanto siano pieni di risorse, la domanda che tendiamo di porci è se dovrebbero essere testati in modo tale da mostrare la loro intraprendenza prima?

Anche se ogni episodio è, come riportato, meticolosamente preparato in anticipo - il percorso di un bambino viene controllato per evitare pericoli come ad esempio le "persone sospette" - "Old Enough" fornisce certamente una potente controreplica alla nozione di "genitorialità iperprotettiva", l'idea che l'unico modo per crescere un bambino è un'attenzione ossessiva ai suoi bisogni e un monitoraggio costante.

festa di compleanno bambina

Ora il fatto che la genitorialità iperprotettiva sia andata troppo oltre semra un messaggio che arriva anche alle menti adulte più ostinate.

Spostandoci a New York da Londra con bambini piccoli alcuni anni fa, abbiamo scoperto che era infinitamente più opprimente. Se i nostri figli andavano anche solo qualche metro più avanti di noi mentre camminavamo, dei perfetti sconosciuti si fermavano accanto a loro e aspettavano di proposito fino a quando non li avessimo raggiunti.

Altri genitori ci hanno detto che eravamo "coraggiosi" a lasciare che i nostri figli andassero in bicicletta a scuola - ancora una volta, c'era l'accusa implicita che stavamo mettendo a repentaglio la loro sicurezza.

bambini in montagna

"Old Enough" è stato inevitabilmente abbracciato dal movimento genitoriale anti-iperprotezione.

Su Twitter, gli spettatori gioiosi insistono nel dire che anche i bambini piccoli, con molti anni di sviluppo del cervello davanti a loro, sono capaci quanto gli permetti di farlo.

Tuttavia, gli "esperti" rimangono divisi. Lenore Skenazy, soprannominata «la peggior mamma d'America» per aver permesso al figlio di nove anni di prendere la metropolitana di New York da casa a scuola tutto solo, è presidente di Let Grow, un ente di beneficenza statunitense che sostiene l'indipendenza dell'infanzia.

bambini che nuotano

Ha detto che la serie è incoraggiante in quanto ribalta la narrativa infinita secondo cui i bambini sono minacciati nel momento in cui sono fuori dalla vista dei loro genitori.

«È bello accendere la TV e vedere uno spettacolo in cui i bambini fanno commissioni e sono felici e di successo», ha detto al sito web statunitense Insider.com, aggiungendo che era salutare sia per i bambini che per i loro genitori consentire loro di abbracciare la libertà e la fiducia.

Ma la psicologa infantile britannica Alison McClymont ha definito la serie «sfruttatante e pericolosa», avvertendo che un bambino piccolo potrebbe essere traumatizzato «essendo costretto alla modalità di sopravvivenza».

Eppure siamo bombardati da prove - sia aneddotiche che negli studi - che i bambini moderni potrebbero beneficiare incommensurabilmente di un po' più di tempo trascorso, se non in "modalità sopravvivenza", almeno in "modalità moderata autosufficienza".

bambini in montagna

Sono stato allarmato da un rapporto che avvertiva che, a causa di una combinazione di aumento del costo della vita e coccole dei genitori che aveva reso i bambini meno resilienti, l'idea di poter tagliare i fili del grembiule quando i bambini hanno 21 anni era ora estremamente ottimista e che 28 o 29 era molto più realistico. Nessun genitore merita quel destino!

La genitorialità iperprotettiva non solo trattiene il bambino, ma danneggia i genitori. L'innovazione del "wine o'clock", l'ora in cui mamme (o papà) borghesi esauste si prendono una pausa dai bambini piccoli e si versano un grande bicchiere di qualcosa di alcolico, è sicuramente una risposta alla pressione implacabile del moderno, genitorialità pratica e intensiva.

Il giapponese "Old Enough" potrebbe essere artificioso e, personalmente, non avrei mai esposto i miei bambini di due anni alla mercé dell'industria dei reality, ma mostra che quei fili del grembiule potrebbero non essere così stretti.