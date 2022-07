27 lug 2022 16:40

IL GIAPPONE NON PERDONA – È STATO IMPICCATO TOMOHIRO KATO, 39 ANNI, AUTORE DI UNA DELLE STRAGI PIÙ SANGUINOSE NELLA STORIA DEL GIAPPONE – NEL 2008 A TOKYO AVEVA TRAVOLTO I PASSANTI CON IL FURGONE UCCIDENDO 3 PERSONE, POI NE AVEVA MASSACRATE ALTRE 4 A COLTELLATE – HA CONFESSATO DI AVER COMPIUTO LA MATTANZA PER “VENDETTA” PER IL BULLISMO SUBITO, E NON SI È MAI PENTITO – GIAPPONE E USA SONO GLI UNICI PAESI DEL G7 DOVE VIGE ANCORA LA PENA DI MORTE