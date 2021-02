IL GIARDINO DELLE GIAPPONESI SUICIDE – NEL PAESE IL COVID STA PORTANDO A UN’ONDATA DI SUICIDI SOPRATTUTTO TRA LE DONNE CON UN AUMENTO DEI CASI PER LA PRIMA VOLTA IN 11 ANNI: MENTRE GLI UOMINI CHE SI TOLGONO LA VITA SONO DIMINUITI, IL TASSO TRA LE DONNE È AUMENTATO DI OLTRE IL 70% - LA RAGIONE DI TUTTO QUESTO È ANCORA OGGETTO DI STUDIO, ANCHE SE LA CAUSA INDIZIATA NUMERO UNO POTREBBE ESSERE LEGATA AL…

Luciana Grosso per "it.businessinsider.com"

suicidio in giappone 5

Che la piaga dei suicidi sia diffusa e grave, in Giappone, si sa. Quel che non si sapeva era che il Covid, tra le sue mille rovine, avrebbe portato non solo un aumento dei tassi di suicidio, ma anche che questi avrebbero riguardato soprattutto giovani donne.

La ragione di questa ‘epidemia nell’epidemia’ non è chiara, ma il dato è drammatico: “Nel 2020- scrive BBC- per la prima volta in 11 anni, i tassi di suicidio in Giappone sono aumentati. La cosa più sorprendente, mentre i suicidi maschili sono diminuiti leggermente, i tassi tra le donne sono aumentati di quasi il 15%. In un mese, ottobre, il tasso di suicidi femminili in Giappone è aumentato di oltre il 70%, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”.

suicidio in giappone 4

La ragione di tutto questo è ancora oggetto di studio, anche se la causa indiziata numero uno potrebbe essere legata al lavoro e all’economia, poiché le industrie più colpite dalla crisi economica legata al CoVid sono quelle con maggiore incidenza di lavoratrici donne, spesso precarie: il turismo, la vendita al dettaglio e le industrie alimentari. È possibile che la crisi innescata dal corona virus abbia avviato una catena mortifera di depressione e ‘vergogna’ sentimento molto diffuso e molto grave in Giappone, che potrebbe aver portato numerose (troppe) donne a togliersi la vita.

