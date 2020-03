GILETTI FA A FILETTI RENZI CHE FA IL PESCE IN BARILE SULLA LAGARDE - A ‘NON E’ L’ARENA’ IL CONDUTTORE SI SCAGLIA CONTRO MADAME BCE: "FUORI LE PALLE. UN PAESE SERIO COME L'ITALIA NON PUÒ ACCETTARLO. È UNA COSA VERGOGNOSA, IO COME ITALIANO MI SENTO SCHIFATO. DOVETE AVERE IL CORAGGIO DI CHIEDERE LE DIMISSIONI” – SAPETE COME HA RISPOSTO RENZI? “NON FACCIA QUESTE SPARATE POPULISTE” - VIDEO

Tutto l'orgoglio italiano di Massimo Giletti. Orgoglio che si scatena contro Matteo Renzi e Christine Lagarde, madame Bce, la quale con le sue improvvide e deliranti dichiarazioni la scorsa settimana ha provato, riuscendoci, ad affondare l'Italia: -17% in Borsa in una sola seduta. Lagarde, di fatto, aveva detto che nonostante il coronavirus, le fiammate dello spread sarebbero state fatti nostri. Parole stigmatizzate da tutti, Ursula Von der Leyen e commissione Europea comprese, tanto che Bruxelles almeno a parole si è prodotta in una netta retromarcia.

Ma tra chi non condanna, per esempio, c'è Matteo Renzi, il leader di Italia Viva che domenica 15 marzo era in collegamento a Non è l'arena di Giletti, su La7. E Renzi, quando gli viene chiesto se non sarebbe stato il caso di chiedere un passo indietro di lady Bce, nicchia, non si espone. E a quel punto esplode la rabbia di Giletti, che con tono duro lo inchioda: "Una come Lagarde che si permette di dire una cosa di questo tipo è scandaloso. Un Paese serio come l'Italia non può accettarlo. È una cosa vergognosa, io come italiano mi sento schifato. Dovete avere il coraggio di chiedere le dimissioni. Ne vogliamo prendere atto e tirare fuori le palle in Europa", conclude Giletti. Semplicemente definitivo.