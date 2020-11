10 nov 2020 18:45

GINO DI BOA – OGGI CONTE HA CHIAMATO GINO STRADA. SARÀ LUI IL TERZO COMMISSARIO PER LA SANITÀ IN CALABRIA NEL GIRO DI TRE GIORNI? – IL DELIRIO DEL GOVERNO CONTE II, CHE IN 48 ORE HA MANDATO A CASA UN COMMISSARIO NOMINATO DAL CONTE I, PER NOMINARNE UNO CHE A MAGGIO DICEVA CHE LE MASCHERINE NON SERVONO "A UN CAZZO". POI È ARRIVATO IL M5S CHE HA PROPOSTO IL FONDATORE DI EMERGENCY CON LA BENEDIZIONE DI SARDINE E MIMMO LUCANO…