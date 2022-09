1 set 2022 07:15

GIOCHI PERICOLOSI – IN UN ORATORIO AD AVEZZANO, IN ABRUZZO, UNA BAMBINA DI 12 ANNI È MORTA PER IL CROLLO DI UN'ALTALENA – LA TRAVE IN LEGNO FISSATA SU DUE ALBERI HA CEDUTO E HA TRAVOLTO LA RAGAZZINA CHE, NONOSTANTE IL SOCCORSO IMMEDIATO E IL VIAGGIO IN ELICOTTERO VERSO L'OSPEDALE, NON CE L'HA FATTA – IN PASSATO ALCUNI GENITORI AVEVANO SEGNALATO IL FATTO CHE LA STRUTTURA FOSSE INSTABILE – LA PROCURA HA APERTO UN'INCHIESTA