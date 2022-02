22 feb 2022 18:50

GIOCHIAMO AL DOTTORE? - IN PROVINCIA DI CATANZARO, UN CARDIOLOGO È STATO ARRESTATO PER AVER VIOLENTATO ALMENO 63 DONNE, TRA LE QUALI UNA MINORENNE – L’UOMO SI SPACCIAVA COME UN GINECOLOGO PUR NON AVENDO MAI CONSEGUITO LA SPECIALIZZAZIONE E AVREBBE ABUSATO DELLE PAZIENTI NEL SUO STUDIO..