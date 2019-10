GIOCHIAMO AL POLIZIOTTO E ALLA LADRA? – GUAI PER UN AGENTE DI MIAMI CHE HA PRESO PARTE A UN VIDEO DELLA BOMBASTICA EX MODELLA DI PLAYBOY FRANCIA JAMES: NELLE IMMAGINI LEI E DUE AMICHE IN PERIZOMA E REGGISENO CAMMINANO IN STRADA AMMANETTATE FINO ALLA STAZIONE DI POLIZIA SCORTATE DAL POLIZIOTTO CHE SI PRESTA AL GIOCO…(VIDEO E FOTO PORCELLINE)

DAGONEWS

Un poliziotto di Miami è finito nei guai per aver recitato in un video in cui tre modelle nude vengono arrestate e portate in un dipartimento di polizia della città. A inventarsi la messa in scena è stata la bombastica ex modella di playboy Francia James che ha coinvolto Maddy Belle e Julianne Kissinger e l’agente William Beeker: nelle immagini si vede l’uomo che segue le tre donne che, in lingerie sexy, camminano su tacchi a spillo verso una stazione di polizia di Miami. Le tre sono seguite dall’agente che le conduce fino all’ingresso.

Ma non è finita. Perché in un altro video l’uomo è proprio all’opera mentre fa finta di arrestare le tre modelle e le fa salire sul retro di una macchina della polizia. La messinscèna si conclude con le tre donne che ringraziano l’agente Beeker, in sella alla sua moto della polizia, per averle rilasciate.

Il video è stato pubblicato online da Francia James e ha subito attirato le attenzione del dipartimento di polizia di Miami che ha deciso di trasferire l’uomo in ufficio in attesa di ulteriori indagini.

francia james e il video incriminato con il poliziotto

«Questi video sono altamente offensivi - ha dichiarato un portavoce della polizia - È disgustoso che un rappresentante del dipartimento di polizia di Miami Beach scelga di partecipare a questo sgradevole video. Ha preso in giro gli uomini e le donne dell'MBPD che lavorano duramente ogni giorno per servire e proteggere la nostra comunità».

