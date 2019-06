GIOCO, PARTITA, NOZZE – MATRIMONIO DA FAVOLA A MONTALCINO, IN TOSCANA, PER LA TENNISTA CAROLINE WOZNIACKI CHE HA SPOSATO L’EX GIOCATORE STATUNITENSE DI BASKET NBA DAVID LEE – PER IL LORO SÌ I DUE HANNO SCELTO LA TENUTA DI CASTIGLION DEL BOSCO, DI PROPRIETÀ DEI FERRAGAMO: CENTOVENTI INVIATI TRA CUI SERENA WILLIAMS CHE HA FATTO DA DAMIGELLA, L’AMICA ANGELIQUE KERBER E…(VIDEO)

Luca Stefanucci per "www.lanazione.it"

Caroline Wozniacki, David Lee

Montalcino, la meta d’amore perfetta. La tennista danese Caroline Wozniacki e l’ex giocatore statunitense di basket Nba David Lee, si sono sposati sabato scorso e hanno scelto la meravigliosa tenuta di Castiglion del Bosco, di proprietà di Massimo Ferragamo, per la loro cerimonia.

Secondo i ‘rumors’ raccolti da Montalcinonews.com, erano 120 gli invitati con tanto di numerose stelle dello sport internazionali arrivate a Montalcino per l’occasione.

Qualche nome? A rappresentare il mondo del tennis c’erano Serena Williams (da molti considerata come la tennista più forte di sempre) e Angelique Kerber, due ex numero 1 del mondo proprio come la Wozniacki.

il matrimonio di caroline wozniacki e david lee 5

E poi Pau Gasol, compagno di squadra di Lee ai tempi di San Antonio, giocatore di basket che ha scritto pagine di storia con la nazionale spagnola e nel campionato più importante al mondo. Se facciamo il conto, oltre a tre giocatrici che hanno raggiunto la vetta della classifica Wta, ci sono anche 27 tornei del Grande Slam e tre titoli Nba, due per Gasol e uno per Lee. Niente male.

Wozniacki è una delle giocatrici dell’epoca moderna tra le più quotate. Nel suo curriculum c’è, oltre al Master del 2017, anche l’Australian Open 2018 e 30 tornei Wta con una lunga permanenza (71 settimane) al vertice del ranking. Lee vanta un’importante carriera Nba coronata da un anello con i Golden State Warriors. Sono una delle coppie sportive più apprezzate ed eleganti del mondo.

il matrimonio di caroline wozniacki e david lee 3

Ovviamente c’è molta riservatezza per eventi del genere, regna il «top secret» ed è pressochè impossibile trovare informazioni dettagliate. A Montalcino la notizia è stata accolta con soddisfazione e un pizzico d’orgoglio perché negli ultimi anni di vip (soprattutto sportivi) che hanno scelto questo meraviglioso angolo di terra, per vacanze o cerimonie, ce ne sono stati tanti.

il matrimonio di caroline wozniacki e david lee 2

C’è da aggiungere che Pau Gasol, il cui fratello Marc ha appena vinto il titolo Nba con i Toronto Raptors, il giorno successivo al matrimonio di Caroline e David si è concesso una pausa in una nota trattoria di Sant’Angelo in Colle, da lui già frequentata in passato. Menù?

il matrimonio di caroline wozniacki e david lee 1

Bistecca e Brunello ovviamente. Recentemente anche il calciatore del Napoli Dries Mertens aveva scelto Castiglion del Bosco per festeggiare il suo compleanno, lo stesso posto in cui si era sposato nel 2011 il difensore della Juventus Leonardo Bonucci con Martina Maccari. A giugno dello scorso anno Simone Inzaghi e Gaia Lucariello celebrarono le nozze a Castello Banfi, altra location da favola in un territorio baciato da panorami mozzafiato.

