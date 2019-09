UN GIOCO DA SBALLO – LO STRAORDINARIO VIDEO DI UN GRUPPO DI DELFINI ADOLESCENTI CHE GIOCA CON UN PESCE PALLA PER “SBALLARSI”: PARE CHE I TURSIOPI ABBIANO RECENTEMENTE RISCOPERTO CHE IL PESCE, CHE CONTIENE UNA POTENTE TOSSINA LETALE PER L’UOMO, SU DI LORO HA L’EFFETTO DI UNA DROGA – DOPO AVER GIOCATO I RICERCATORI HANNO NOTATO CHE…(VIDEO)

DAGONEWS

delfini giocano con un pesce palla 4

Un gruppo di ricercatori della trasmissione della BBC “Spy In The Wild” è riuscito a riprendere l’incredibile momento in cui alcuni delfini adolescenti si lanciano un pesce palla velenoso e lo masticano un po’ "sballarsi". Pare che i tursiopi adolescenti abbiano recentemente ripreso a giocare con questo pesce velenoso dopo aver scoperto l'effetto della sostanza contenuta nella piccola creatura.

delfini giocano con un pesce palla 3

I delfini sono stati filmati mentre nuotavano al largo delle coste del Sudafrica e si divertivano a lanciarsi a vicenda il povero pesce palla. A uno a uno, tengono in bocca il pesce palla, assicurandosi di non ingoiarlo per non uccidere la piccola creatura.

delfini giocano con un pesce palla 2

I pesci palla contengono una potente tossina velenosa chiamata tetrodotossina: anche una piccola quantità può uccidere un essere umano. Ma pare che sui delfini abbia un effetto da sballo tanto è vero che i ricercatori hanno notato che dopo aver giocato i tursiopi avevano un andamento più vispo. Per i poveri pesci palla, passati i momenti da incubo, si ritorna alla vita normale.

delfini giocano con un pesce palla 5