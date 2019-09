GIOITE, È ARRIVATA L’ENNESIMA CLASSIFICA SULLE CITTÀ! - TOKYO È LA PIÙ SICURA AL MONDO, AL VERTICE PER TUTTI GLI INDICATORI, PER PREVENZIONE DEI DISASTRI NATURALI E HA TASSI DI CRIMINALITÀ MOLTO RIDOTTI - SECONDA SINGAPORE E POI OSAKA. MILANO 29ESIMA E ROMA 30ESIMA. FORSE NON SONO MAI ANDATI IN SCOOTER A PIAZZA VENEZIA NÉ HANNO PRESO UN AUTOBUS FLAMBÉ

Da www.ansa.it

tokyo 3 singapore 3

Per la terza volta consecutiva Tokyo si piazza al primo posto nella classifica delle città giudicate più sicure al mondo. Lo ha stabilito l'indagine biennale del settimanale britannico Economist, avviata per la prima volta nel 2015, che quest'anno ha monitorato 60 città, utilizzando un numero analogo di parametri distribuiti in quatti campi principali campi: dal digitale, alla salute, il livello di infrastrutture, e la sicurezza personale.

terremoto osaka

La capitale giapponese ha raggiunto le posizioni di vertice nel settore della prevenzione dei disastri naturali, il basso livello di attacchi informatici, e i tassi di criminalità estremamente ridotti.

papa milano duomo blindato

Nella classifica Tokyo precede Singapore e l'altra città giapponese di Osaka. La prima città europea è Amsterdam, al quarto posto, mentre per l'Italia Milano e Roma si piazzano rispettivamente alla 29/ma e 30/ma posizione. Al fondo della classifica tra le 60 città prese in in considerazione, la capitale nigeriana Lagos, e Caracas, al 59/mo posto.

roma sciopero atac 5 autobus in fiamme via del tritone 4 autobus in fiamme via del tritone 3

DEGRADO A ROMA - PANNI STESI IN VIA NAPOLI train pusher alla stazione di tokyo roma, topi a castel sant'angelo 8 tokyo BUCHE ROMA buche nell asfalto roma degrado a roma autobus nell acqua degrado a roma buche in citta degrado al giardino degli aranci di roma 9 degrado a roma buche in citta degrado al giardino degli aranci di roma 11 degrado al giardino degli aranci di roma 10 degrado al giardino degli aranci di roma 13 degrado al giardino degli aranci di roma 20 degrado al giardino degli aranci di roma 12 degrado al giardino degli aranci di roma 2 degrado al giardino degli aranci di roma 3 degrado al giardino degli aranci di roma 1 degrado al giardino degli aranci di roma 19 degrado al giardino degli aranci di roma 4 degrado al giardino degli aranci di roma 5 degrado al giardino degli aranci di roma 18 roma, topi a castel sant'angelo 5 degrado al giardino degli aranci di roma 7 degrado al giardino degli aranci di roma 6 roma, topi a castel sant'angelo 1 roma, topi a castel sant'angelo 2 roma, topi a castel sant'angelo 3 roma, topi a castel sant'angelo 7 roma, topi a castel sant'angelo 6 roma, topi a castel sant'angelo 4 milano, auto incendiate dal piromane del fanalino 2 singapore 2 singapore 1 tokyo 2