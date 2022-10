23 ott 2022 11:49

GIORGIA MELONI ARRIVA AL QUIRINALE PER IL GIURAMENTO A BORDO DELLA SUA FIAT 500 E POI, UNA VOLTA PREMIER, LASCIA IL COLLE SU UNA TEDESCHISSIMA AUDI - SELVAGGIA LUCARELLI IRONIZZA: "DIREI CHE URGE UN MINISTERO DELLA SOVRANITA' AUTOMOBILISTICA" - LA RISPOSTA DI ANDREA DI CARO: "E’ USCITA DI CORSA PER VENIRE A SALUTARE MIO NIPOTE FRANCESCO VALDISERRI, 18 ANNI: C’ERA IL FUNERALE È NON È VOLUTA MANCARE" - MA POI NON ESISTONO PIÙ AUTO ITALIANE VISTO CHE STELLANTIS HA SEDE IN OLANDA E QUELLA È LA MACCHINA IN DOTAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: MICA L’HA SCELTA LA MELONI...