GIORGIA METTE L’ELMETTO – MELONI ATTERRA A BEIRUT E LANCIA UN MESSAGGIO A NETANYAHU: “I MIEI MESSAGGI SONO MOLTO CHIARI SUL RUOLO DEI NOSTRI MILITARI IMPEGNATI IN LIBANO” – LA DUCETTA HA INCONTRATO IL COMANDANTE DELLA MISSIONE BILATERALE ITALIANA NEL PAESE, IL COLONNELLO MATTEO VITULANO, E HA ESPRESSO LA SUA VICINANZA AI MILITARI UNIFIL DOPO GLI ATTACCHI ISRAELIANI SUBITI DAL CONTINGENTE ONU...

MELONI IN LIBANO, ACCOLTA DAL PRIMO MINISTRO MIKATI

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata all'aeroporto internazionale Rafic Hariri di Beirut, accolta dal presidente del Consiglio della Repubblica libanese Najib Mikati. La premier si trasferirà al Palazzo del Governo, Grand Sérail, per un incontro bilaterale con Mikati. Al termine, sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa.

MELONI INCONTRA IL CAPO DELLA MISSIONE ITALIANA IN LIBANO

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell'ambito della visita a Beirut, ha incontrato il comandante della Missione bilaterale italiana in Libano, il colonnello Vitulano, e il vicepresidente del Comitato Tecnico-Militare per il Libano, colonnello Cortone. Lo riferiscono fonti italiane, spiegando che la premier ha espresso la sua vicinanza personale e quella del Governo a tutta la missione di Unifil e a tutti i militari italiani impegnati in Libano.

MELONI, SARÒ CHIARA SUL RUOLO DEI MILITARI ITALIANI IN LIBANO

(ANSA) - "I miei messaggi sono stati e saranno molto chiari sul ruolo dei nostri militari impegnati sia in Unifil che nella Mibil e nella missione multilaterale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, come si vede in un video diffuso da Palazzo Chigi, durante l'incontro a Beirut con il comandante della Missione bilaterale italiana in Libano, il colonnello Matteo Vitulano e il vicepresidente del Comitato Tecnico-Militare per il Libano, il colonnello Attilio Cortone.

"Io avrei tanto voluto venire a trovare tutti i militari. Mi rendo conto che non sarebbe stato facile, però sono qui anche per portare la vicinanza, l'attenzione, la solidarietà, la gratitudine dell'Italia per il vostro lavoro", ha spiegato Meloni, pregando i due colonnelli di "di trasferire a tutti gli uomini e le donne impegnati la mia vicinanza e la mia solidarietà. Spero di venirli a trovare presto".

MELONI E RE DI GIORDANIA, RISPOSTE A CRISI DEI RIFUGIATI SIRIANI

Giorgia Meloni e il re di Giordania Abdullah II

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il re di Giordania Abdullah II "hanno concordato di continuare a lavorare in stretto coordinamento per promuovere risposte efficaci e concrete" alla "drammatica emergenza" della "crisi dei rifugiati siriani".

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi sull'incontro ad Aqaba fra la premier e il sovrano, in cui i due leader hanno ricordato l'incontro su questo tema "promosso dall'Italia a margine del Vertice Med-9 dello scorso 11 ottobre, cui avevano partecipato, oltre allo stesso sovrano hashemita, anche il Presidente cipriota Christodoulides e il Presidente della Commissione europea von der Leyen".

