Massimo Murianni per “Novella 2000”

giorgio armani a formentera novella 2000

Non si sa perché, ma l’immagine più comune di Giorgio Armani, un uomo elegante anche in braghette corte (rigorosamente blu), che porta i suoi 85 anni con una disinvoltura invidiata da chi ha la metà della sua esperienza di vita, l’immagine di questo artista che si è meritato a colpi di successi internazionali il titolo di Re della moda è quella di un austero e severo lavoratore poco incline a risate e divertimenti.

giorgio armani maria mulas

E invece, lo ritroviamo al mare a giocare come un ragazzino, felice come un bambino in vacanza dopo la scuola, tra schizzi e scherzi con gli amici più vicini. Con lui ci sono Leonardo, detto Leo, Dell’Orco suo collaboratore storico, tra i top manager dell’azienda (quello che nelle foto gli frega il cappellino), e Michele Morselli, suo carissimo amico e molto esperto di patrimoni immobiliari, che nelle foto lo schizza con l’acqua cristallina di Formentera.

giorgio armani a formentera novella 2000 1

Armani è arrivato a Formentera con il suo yacht, il Maìn: 65 metri di lusso ed eleganza costruiti dai prestigiosi cantieri Codecasa di Viareggio. Lo stilista ha curato in ogni dettaglio la realizzazione di questo “giocattolone” da ricchissimi (solo per fare il pieno servono oltre 150mila euro...): che sia un perfezionista è cosa nota, ed è il “segreto” del suo successo.

giorgio armani a formentera novella 2000 2

L’impero di Re Giorgio ha un giro di affari di quasi due miliardi e mezzo di euro e dà lavoro a poco più di 7.500 dipendenti, cui vanno aggiunti tutti i lavoratori dell’indotto, che vivono vendendo i prodotti marchiati Armani. Colpisce, dicevamo, vedere Re Giorgio spensierato e sorridente in compagnia dei suoi amici più cari, in vacanza.

GIORGIO ARMANI ABBRACCIATO DA LEO DELL ORCO

Perché è raro vederlo così, ma fa piacere, dà ottimismo anche a chi non va in vacanza a Formentera su una reggia galleggiante, ma carica la station wagon e parte direzione mare sull’Autostrada del Sole. In fin dei conti Armani è un esempio dell’Italia migliore, quella di cui tutti possono andare fieri, quella che lavora, crea, guadagna e spende. Tanto.

