2 nov 2019 09:16

GIORGIO ON MY MIND - MALORE IMPROVVISO PER L’ATTORE E REGISTA GIORGIO TIRABASSI, DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL SUO FILM “IL GRANDE SALTO” IN PROVINCIA DE L’AQUILA - È STATO SOCCORSO DAI MEDICI PRESENTI IN SALA, POI L’AMBULANZA LO HA PORTATO IN OSPEDALE- LA SITUAZIONE SI È STABILIZZATA E NON È IN PERICOLO DI VITA, MA…