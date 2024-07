IL GIORNALISTA ITALIANO MARCO VIOLI È STATO FALSAMENTE ACCUSATO DI ESSERE L’ATTENTATORE DI DONALD TRUMP, CON IL NOME DI “MARK VIOLETS” – LA BUFALA, DIFFUSA DALL’ACCOUNT “X” “MOUSSOLINHO”, HA FATTO IL GIRO DEL MONDO, CON CANALI E MEDIA INTERNAZIONALI CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA – LO STESSO VIOLI HA DENUNCIATO IL FURTO D’IDENTITÀ: “LE NOTIZIE CHE CIRCOLANO SUL MIO CONTO SONO PRIVE DI FONDAMENTO E SONO ORGANIZZATE DA UN GRUPPO DI HATER CHE DAL 2018 MI STANNO ROVINANDO LA VITA, LUNEDI SPORGERÒ DENUNCIA..."

#MarkViolets come breaking news sul telegiornale messicano. Non mi sento molto bene pic.twitter.com/CU8yQyjms8 — MaCheSeiDaaLazio?!? (@SeiDaaLazio) July 14, 2024

Estratto dell’articolo di David Puente per www.open.online

La fake news è stata diffusa dai canali della disinformazione pro Trump, anche italiani

marco violi 3

L’account Twitter/X Wall Street Silver, spesso considerato da Elon Musk, pubblica la foto del presunto autore dell’attentato a Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. Il suo nome sarebbe Mark Violets, un membro degli “Antifa” secondo il dipartimento di Polizia di Butler. Il volto diventa estremamente famoso, il tweet supera in poco tempo 2 milioni di visualizzazioni, per poi accorgersi che si tratta di una bufala: il ragazzo nella foto è Marco Viola, un tifoso della Roma che non ha nulla a che fare con l’attentato. […]

marco violi spacciato per attentatore di donald trump 3

CHI È MARCO VIOLI

Non si chiama Mark Violets, ma Marco Violi, ed è un giornalista (Ordine del Lazio) e tifoso della Roma, il titolare dell’account Instagram @marcovioliofficial:

È lo stesso Marco Violi a denunciare il furto d’identità subito attraverso il seguente comunicato nelle storie di Instagram (archiviato qui):

marco violi spacciato per attentatore di donald trump

SALVE, SMENTISCO CATEGORICAMENTE CHE IO SIA COINVOLTO IN QUESTA SITUAZIONE. SONO STATO SVEGLIATO NEL CUORE DELLA NOTTE (ALLE 2 DI NOTTE IN ITALIA PER LA PRECISIONE) DALLE NUMEROSE NOTIFICHE CHE HO RICEVUTO SU INSTAGRAM E SU X. MI TROVO IN ITALIA, SONO A ROMA E NON AVEVO LA MINIMA IDEA DI QUELLO CHE FOSSE SUCCESSO SE NON VEDENDO SKY TG 24 IN ITALIA CHE STO ANCORA SEGUENDO.

LE NOTIZIE CHE CIRCOLANO SUL MIO CONTO SONO TOTALMENTE PRIVE DI FONDAMENTO E SONO ORGANIZZATE DA UN GRUPPO DI HATER CHE DAL 2018 MI STANNO ROVINANDO LA VITA, ADDIRITTURA CON APPOSTAMENTI PRESSO LA MIA ABITAZIONE, FOTO DEL MIO CITOFONO E DEL MIO PORTONE. DEI VERI E PROPRI STALKER. GLI ACCOUNT X CHE HANNO ORGANIZZATO TUTTO QUESTO SONO @LOGIKSEO E @MOUSSOLINHO (QUEST’ULTIMO HO VISTO CHE SI È DISATTIVATO DA X). NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE.

marco violi spacciato per attentatore di donald trump 8

NELLA GIORNATA DI LUNEDI SPORGERO DENUNCIA CONTRO GLI ACCOUNT SU X CHE HANNO INVENTATO QUESTE FALSE NOTIZIE E TUTTE LE TESTATE GIORNALISTICHE CHE HANNO DIFFUSO LA NOTIZIA FALSA. ESSENDO GIORNALISTA DAL 2006 SO BENISSIMO CHE BISOGNA VERIFICARE TUTTE LE FONTI PRIMA DI SBATTERE UN PRESUNTO MOSTRO IN PRIMA PAGINA. NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE. CHIEDO GENTILMENTE DI LASCIARMI IN PACE PERCHÈ SONO VITTIMA DI TUTTO QUESTO DAL 2018 E C’È ANCHE UN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO CONTRO QUESTI HATER.

L’ACCOUNT TWITTER/X @MOUSSOLINHO

A diffondere via Twitter/X la bufala è stato l’utente italiano Cane della VIOLESIA (@moussolinho) per poi cancellare l’account. Dalla foto nel profilo, pare proprio nutrire particolari attenzioni nei confronti di Marco Violi:

marco violi spacciato per attentatore di donald trump 7

Siamo riusciti a recuperare una serie di salvataggi che mostrano come l’utente, oltre ad aver pubblicato il post sulla piattaforma di Elon Musk, si diverte a fare retweet di coloro che lo hanno condiviso. Ecco il testo della fake news, scritto rigorosamente in inglese, pubblicato insieme alla foto:

BREAKING: According to the Butler Police Department the #Trump shooter has been arrested at the scene and has been identified as Mark Violets, a rabid antifa member. Before the attack he uploaded a video on YouTube claiming justice was coming #Trump2024 #breakingnews #DonaldTrump. […]

