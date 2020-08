20 ago 2020 17:36

È UNA GIORNATACCIA PER TRUMP – NON SOLO L’ARRESTO DI BANNON: IL PRESIDENTE AMERICANO DOVRÀ CONSEGNARE LE SUE DICHIARAZIONI DEI REDDITI AL PROCURATORE DISTRETTUALE DI NEW YORK – LO HA DECISO IL GIUDICE FEDERALE, CHE HA RESPINTO L’ULTIMO TENTATIVO DEL TYCOON, CHE SOSTENEVA CHE IL MANDATO DI COMPARIZIONE ERA STATO EMESSO IN MALAFEDE E CHE ERA POLITICAMENTE MOTIVATO…