GIORNATONA PER I TASSISTI ITALIANI, ALLERGICI AL POS: IL CIRCUITO BANCOMAT È ANDATO FUORI USO CREANDO DISSERVIZI IN TUTTA ITALIA A CHI VOLEVA PAGARE CON LA CARTA – TUTTA COLPA DI UN GUASTO TECNICO DI “WORLDLINE”, FINTECH FRANCESE E QUARTO LEADER MONDIALE NEI PAGAMENTI. ANCHE IL SERVIZIO NEXI PAYMENTS È ANDATO IN DOWN…

Da https://tg24.sky.it/

Sistemi bancari in tilt a seguito di un guasto. Nella giornata di oggi, i circuiti di Bancomat e Pagobancomat hanno registrato, a partire dalle 11.25 di questa mattina, diversi problemi con pagamenti elettronici e addebiti a causa di un guasto tecnico di Worldline, fintech francese e quarto leader mondiale nei pagamenti. Come si legge in una nota ufficiale di Bancomat, il disservizio “è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”. Anche il servizio Nexi Payments è andato in down, con disagi per alcune operazioni di pagamento.

La dichiarazione di Wordline

Intanto, alcune fonti di Worldline hanno riferito al Quotidiano Nazionale che "purtroppo non abbiamo alcuna dichiarazione da rilasciare, stiamo lavorando al problema". Come si legge sul sito ufficiale della fontech francese, “il problema che sta interessando l’elaborazione delle transazioni è ancora in corso. Tuttavia, dopo un’approfondita indagine, possiamo confermare che l’interruzione impatta solo una piccola parte dei pagamenti, mentre la maggior parte delle transazioni viene elaborata regolarmente sulla nostra piattaforma". Le cause, però, restano ancora da chiarire. “Confermiamo che il problema è attribuibile a cause esterne”, hanno riferito da Worldline.

