8 dic 2022 18:42

I GIORNI DEL CONDOM! – IL PRESIDENTE FRANCESE EMMANUEL MACRON ANNUNCIA CHE DAL PRIMO GENNAIO 2023, I PRESERVATIVI SARANNO GRATUITI PER I GIOVANI TRA I 18 E I 25 ANNI. L’HA DEFINITA UNA “PICCOLA RIVOLUZIONE PER LA PREVENZIONE”, MA È ANCHE UN MODO PER GARANTIRSI IL CONSENSO DEI RAGAZZI FRANCESI, DISAFFEZIONATI ALLA POLITICA – IN FRANCIA GIÀ ADESSO ERA GRATUITA LA CONTRACCEZIONE FEMMINILE, COME LO È LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO (CHE SI PUÒ ACQUISTARE SENZA RICETTA IN FARMACIA). ALLA FACCIA DELLA DENATALITÀ…