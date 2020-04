NEL GIORNO IN CUI “REPUBBLICA” E “LA STAMPA” CAMBIANO DIRETTORI, SE NE VA A 88 ANNI NICOLA CARACCIOLO, GIORNALISTA E FRATELLO DI MARELLA E DI CARLO, EDITORE DEL QUOTIDIANO FONDATO DA SCALFARI – ERA STATO CORRISPONDENTE DAGLI USA DE "LA STAMPA" E NEGLI ANNI OTTANTA ERA STATO AUTORE DI IMPORTANTI INCHIESTE SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE

È scomparso a 88 anni Nicola Caracciolo, giornalista, corrispondente dagli Stati Uniti per La Stampa e autore, negli anni Ottanta, di importanti inchieste televisive per la Rai sulla seconda guerra mondiale e il dopoguerra, e sulla Shoah degli ebrei italiani. Nato a Firenze il 19 maggio 1931, era fratello di Marella Caracciolo Agnelli e di Carlo, editore di Repubblica alla sua fondazione nel 1976. Alla morte della sorella, lo scorso anno, aveva dichiarato: “Spero che in altri luoghi il nostro rapporto possa rimanere vivo”.

Ambientalista convinto, si era speso in particolare per la conservazione dell’ambiente naturale e contro la realizzazione dell’autostrada in Maremma, dove era di casa, tanto da essere chiamato dalla gente “il principe di Capalbio”. Nella cittadina aveva guidato il premio letterario di piazza Magenta e la sezione Maremma Tuscia di Italia Nostra, associazione di cui era presidente onorario. La moglie Rossella Sleiter ha lavorato per molti anni come giornalista a Repubblica e ancora oggi cura sul Venerdì la rubrica "Natura"

Tra le sue inchieste televisive, che oggi si possono recuperare su Rai Play, è particolarmente significativa la serie Il coraggio e la pietà, realizzata da Caracciolo con la consulenza dello storico Renzo De Felice, che analizzava in particolare, con interviste ai testimoni e ai sopravvissuti - tra cui il rabbino capo di Roma, Elio Toaff - la storia degli ebrei italiani dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938, prendendo in esame sia il ruolo di chi, dopo l'invasione nazista, denunciò i propri concittadini ebrei, sia di chi, invece, si adoperò per proteggerli. Allo stesso tema aveva dedicato anche il saggio Gli ebrei e l'Italia durante la guerra 1940-45.

Negli anni Novanta aveva firmato con Valerio Emanuele Marino il documentario Succede un Quarantotto sull'immediato dopoguerra italiano.

