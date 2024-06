IL GIORNO DELLA MARMOTTA: ANCHE OGGI PUTIN MINACCIA LA GUERRA NUCLEARE – IL PRESIDENTE RUSSO, CHE HA APPENA FIRMATO UN ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA CON QUEL SINCERO DEMOCRATICO DI KIM JONG UN, ANNUNCIA CHE LA RUSSIA “STA VALUTANDO EVENTUALI CAMBIAMENTI ALLA SUA DOTTRINA NUCLEARE” – “LA NATO SI STA SPOSTANDO VERSO L’ASIA. SIAMO OBBLIGATI A REAGIRE E LO FAREMO

Putin paragona sanzioni a Pyongyang a blocco di Leningrado

vladimir putin - kim jong un

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha paragonato le sanzioni imposte alla Corea del Nord al blocco di Leningrado da parte delle truppe naziste durante la Seconda guerra mondiale. Imporre sanzioni per ragioni politiche è "disumano", ha detto il presidente, citato dall'agenzia Ria Novosti, il giorno dopo la sua visita a Pyongyang.

Putin, aiuti a Pyongyang solo per difesa da aggressione

(ANSA) - La Corea del Sud non ha nulla di cui preoccuparsi dal patto di mutua assistenza tra Russia e Corea del Nord, perché Mosca fornirebbe assistenza militare a Pyongyang solo se dovesse difendersi da un'aggressione. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, il giorno dopo la sua visita a Pyongyang.

vladimir putin e kim jong un a pyongyang

Putin, 'fornire armi a Kiev sarebbe un errore per Seul' ++

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che fornire armi letali a Kiev da parte di Seul sarebbe "un errore": lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass.

Putin, non escludo invio armi alta precisione a Pyongyang

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non escludere in futuro la possibilità di fornire armi ad alta precisione alla Corea del Nord. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Coloro che forniscono queste armi credono di non essere in guerra con noi, ma ho detto, anche a Pyongyang, che ci riserviamo il diritto di fornire armi ad altre regioni del mondo, tenendo presenti i nostri accordi con la Repubblica popolare democratica di Corea, e non lo escludo", ha dichiarato Putin secondo Interfax. (ANSA).

VLADIMIR PUTIN E LE ARMI NUCLEARI

Putin, allo studio possibile revisione dottrina nucleare +

(ANSA) - La Russia sta valutando eventuali cambiamenti alla sua dottrina nucleare, tenendo conto che i potenziali avversari "stanno lavorando su questo" con un possibile "abbassamento della soglia per l'uso di armi nucleari". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, escludendo tuttavia la possibilità di prevedere un attacco preventivo, perché con una semplice rappresaglia "il nemico sarebbe distrutto". Lo scrive l'agenzia Ria Novosti. L'attuale dottrina nucleare russa prevede che le armi atomiche possano essere usate solo nel caso che sia minacciata la sovranità e l'integrità territoriale del Paese.

Putin, 'la Nato si muove verso l'Asia e crea una minaccia'

vladimir putin e kim jong un litigano per entrare in limousine

(ANSA) - Vladimir Putin ha dichiarato che "la Nato si sta già spostando" verso l'Asia e che "ciò, ovviamente, crea una minaccia per tutti i Paesi della regione, inclusa la Federazione Russa". "Siamo obbligati a reagire e lo faremo", ha affermato ancora il presidente russo, stando a quanto riporta la Tass. Putin ha inoltre dichiarato che in Asia "si sta costruendo un sistema di blocchi".

visita di vladimir putin a pyongyang PUTIN IN CINA - LA VALIGIA CON I CODICI NUCLEARI

VLADIMIR PUTIN E LE ARMI NUCLEARI - VIGNETTA BY OSHO VLADIMIR PUTIN E LE ARMI NUCLEARI vladimir putin e kim jong un a pyongyang PUTIN E LA DENAZIFICAZIONE DELL EUROPA - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA PUTIN IN CINA - LA VALIGIA CON I CODICI NUCLEARI vladimir putin e kim jong un a pyongyang 1