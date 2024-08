IL GIORNO DELLA MARMOTTA: ANCHE OGGI L’UCRAINA È SULL’ORLO DI UNA CATASTROFE NUCLEARE – NUOVO ALLARME ALLA CENTRALE DI ATOMICA DI ZAPORIZHZHIA, LA PIÙ GRANDE D’EUROPA: L’IMPIANTO È DI NUOVO SULL’ORLO DEL BLACKOUT A CAUSA DEI BOMBARDAMENTI RUSSI – E PUTIN CONTRATTACCA: “LE FORZE ARMATE UCRAINE HANNO TENTATO DI COLPIRE LA CENTRALE DI KURSK…”

KIEV, 'CENTRALE ZAPORIZHZHIA DI NUOVO SU ORLO BLACKOUT'

(ANSA) - "Il degrado della centrale nucleare di Zaporizhzhia si aggrava" e il sito "è di nuovo sull'orlo del blackout": è l'allarme lanciato oggi dall'agenzia ucraina per l'energia atomica Energoatom. I bombardamenti russi hanno danneggiato ieri la linea esterna (la Ferrosplavna OHL-330kV) che forniva energia elettrica alla centrale, si legge in una nota.

La centrale è collegata ora alla rete elettrica da una sola linea (la Dniprovska da 750kV). "Se questa viene danneggiata, si verificherà una situazione di emergenza per la perdita di alimentazione esterna delle pompe che raffreddano i noccioli dei reattori e le piscine di combustibile".

PUTIN: «KIEV TENTA DI COLPIRE LA CENTRALE NUCLEARE DI KURSK» NELLA REGIONE 133MILA SFOLLATI

Estratto dell'articolo di Lorenzo Vita per “Il Messaggero”

Volodymyr Zelensky ne è sicuro. L'invasione nel Kursk […] deve continuare. «È il nostro modo sistemico di difendere l'Ucraina, il modo per porre fine a questa guerra alle condizioni di un'Ucraina indipendente» ha detto ieri il presidente, poco prima che le forze armate ucraine affondassero un traghetto con a bordo decine di autocisterne cariche di carburante nel porto russo di Kavkaz, vicino alla Crimea.

[…] Gli analisti sanno che prima o poi il Cremlino lancerà un segnale più duro rispetto alle attuali operazioni di difesa. Perché il profilo basso mantenuto fino a questo momento da Putin non appare autentico. Ieri, il presidente ha riunito i governatori delle regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk e ha puntato il dito contro il pericolo di un attacco alla centrale nucleare dell'oblast invaso. «Le forze armate ucraine hanno tentato di colpire la centrale nucleare di Kursk» ha detto il presidente russo, «e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ne è stata informata». Il pericolo è reale.

Tanto che il direttore dell'Aiea, Rafael Grossi, dovrebbe visitare l'impianto già la prossima settimana e spera di parlare con Zelensky nel suo successivo viaggio a Kiev. Ma al netto dell'allarme atomico incubo che da tempo coinvolge entrambi i Paesi in conflitto e che fa tremare tutta l'Europa l'impressione è che lo "zar" abbia scelto di minimizzare la portata dell'invasione. E ha messo in moto la sua macchina propagandistica.

Come scrive l'Institute for the study of war think tank che segue da sempre l'evoluzione della guerra in Ucraina le fonti del quotidiano indipendente Meduza hanno rivelato che il Cremlino starebbe cercando di far accettare all'opinione pubblica l'invasione. Una sorta di nuova normalità mentre si sottolineano le vittorie nel Donbass. E l'obiettivo finale di Putin sarebbe quello di prendere tempo, superare lo shock che ha colpito tutti gli apparati di Mosca, e poi ordinare il contrattacco per respingere le forze ucraine.

Uno scenario che preoccupa soprattutto Zelensky, che proprio per evitare la trappola, continua a chiedere ai suoi alleati di revocare le restrizioni sull'uso di armi occidentali in territorio russo. […]

