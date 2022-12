IL GIORNO DELLA MARMOTTA A MOSCA – ANCHE OGGI DAL GOVERNO RUSSO ARRIVANO LE SOLITE LAGNE, SEMPRE PIÙ SPOMPE, CONTRO L’OCCIDENTE. IL MINISTRO DEGLI ESTERI, SERGEI LAVROV, FRIGNA: “GLI USA STANNO FACENDO DI TUTTO PER RENDERE IL CONFLITTO IN UCRAINA ANCORA PIÙ VIOLENTO. L’OCCIDENTE MIRA ALLA TOTALE REPRESSIONE DELLA RUSSIA, CI SONO RISCHI DI UNO SCONTRO ARMATO DIRETTO TRA POTENZE NUCLEAREI” – POI CITA “FUNZIONARI ANONIMI” DEL PENTAGONO CHE AVREBBERO MINACCIATO DI UCCIDERE PUTIN

UCRAINA: LAVROV,DA OCCIDENTE RISCHI SCONTRO POTENZE NUCLEARI

(ANSA) - "Il corso politico dell'Occidente, che mira alla totale repressione della Russia, è estremamente pericoloso: presenta rischi di uno scontro armato diretto tra potenze nucleari". Lo afferma il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov, in un'intervista all'agenzia Tass. Lavrov ha sottolineato che Mosca ha affermato più volte che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e che "non deve mai essere scatenata". E' l'Occidente invece che - secondo Lavrov - "con speculazioni irresponsabili" afferma "che la Russia sia presumibilmente sull'orlo dell'uso di armi nucleari contro l'Ucraina".

UCRAINA: LAVROV, USA VOGLIONO UN CONFLITTO PIÙ VIOLENTO

(ANSA) - "Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per rendere il conflitto in Ucraina ancora più violento": ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una intervista alla Tass. "Non è un segreto che l'obiettivo strategico degli Usa e dei loro alleati della Nato sia quello di ottenere una vittoria sulla Russia sul campo di battaglia per indebolire o addirittura distruggere il nostro Paese", ha affermato Lavrov. "I nostri avversari faranno di tutto per raggiungere questo obiettivo. Washington ha anche raggiunto l'obiettivo geopolitico chiave di rompere i legami tradizionali tra Russia ed Europa", ha detto.

UCRAINA: LAVROV, DA PENTAGONO MINACCE ASSASSINIO PUTIN

(ANSA) - Dichiarazioni rilasciate da "funzionari anonimi" del Pentagono in merito a un "attacco decapitante" contro il Cremlino parlano di una minaccia di tentato omicidio del presidente Vladimir Putin, afferma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista all'agenzia Tass. "Alcuni 'funzionari anonimi' del Pentagono hanno effettivamente espresso la minaccia di sferrare un 'attacco decapitante' al Cremlino, che in realtà è una minaccia di tentato omicidio del presidente russo", ha detto Lavrov. "Se tali idee sono davvero ponderate da qualcuno, allora questo qualcuno dovrebbe pensare meglio alle possibili conseguenze di tali piani", ha affermato il ministro degli Esteri russo.

ZELENSKY, LA SITUAZIONE NEL DONBASS È DIFFICILE E DOLOROSA

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la "situazione nel Donbass è difficile e dolorosa". Nel suo videomessaggio al termine del 306esimo giorno di guerra ha affermato che "Bakhmut, Kreminna e altre aree del Donbass, ora richiedono la massima forza e concentrazione". Lo riporta Unian. Il leader ucraino ha poi espresso la sua gratitudine a tutti i difensori ucraini presenti definendoli "forti".

ZELENSKY, 9 MILIONI DI UCRAINI SENZA ELETTRICITÀ DA STASERA

(ANSA) - In varie regioni dell'Ucraina, circa 9 milioni di persone sono state private della fornitura di energia elettrica a partire da questa sera, ma le autorità stanno pensando a come risolvere i problemi energetici nel 2023.

Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale riportato dall'Ukrainska Pravda. "Voglio ringraziare tutti i lavoratori delle imprese energetiche, tutte le squadre di riparazione per il fatto che questo sabato e domenica, alla vigilia di Natale e a Natale, è stato possibile dare più energia alle persone - ha precisato Zelensky -.. I deficit e le interruzioni alla corrente elettrica persistono e a partire da questa sera circa 9 milioni di persone ne sono private in varie regioni dell'Ucraina.

Ma il numero e la durata delle interruzioni stanno gradualmente diminuendo. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato". Zelensky ha poi annunciato che oggi ha tenuto un incontro speciale con i funzionari governativi sulla situazione dell'energia e delle infrastrutture. "Ci stiamo preparando per il prossimo anno, e non solo per i mesi invernali. Ci sono minacce che dobbiamo eliminare. Ci sono passaggi che devono essere presi e lo Stato li farà sicuramente", ha sottolineato.

