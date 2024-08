UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA IN PROVINCIA DI PAVIA – UN 20ENNE HA INSEGUITO L'EX COMPAGNA, HA SPERONATO LA SUA AUTO E, ALLA FINE HA PROVATO AD ACCOLTELLARLA - LA FOLLE AGGRESSIONE E’ AVVENUTA A VIGEVANO: NELLA MACCHINA DELLA DONNA C’ERANO I SUOI DUE FIGLI - LA POVERETTA HA ACCOSTATO PER EVITARE UN INCIDENTE E IL GIOVANE HA TIRATO FUORI UN COLTELLO. DOPO LA COLLUTTAZIONE, LEI E' RIUSCITA A DISARMARLO...

Un folle inseguimento in auto, in pieno giorno, con continui tamponamenti da parte dell'ex. Poi un coltello puntato contro e una colluttazione in mezzo alla strada. Comincia così l'incubo di una donna che avrebbe potuto essere l'ennesima vittima di un femminicidio, aggredita sabato scorso a Vigevano, in provincia di Pavia, mentre si trovava in macchina con i suoi due figli.

L'ex compagno, un 20enne residente nel piccolo Comune, è stato arrestato dai carabinieri per averla inseguita, speronata e infine assalita davanti allo sguardo sconvolto di automobilisti e passanti. Un episodio agghiacciante che rischiava di trasformarsi in una tragedia, se solo la vittima non avesse avuto il sangue freddo e la prontezza di riuscire a disarmarlo. Il giovane, a quanto ricostruito, non accettava la fine della relazione con la donna. […]

Dapprima ha cominciato a seguirla, accorciando sempre di più la distanza di sicurezza tra i due veicoli. Poi è arrivato a urtarla. Una volta, due, tre. Una serie di tamponamenti ripetuti, mettendo tra l'altro a repentaglio anche l'incolumità di chiunque si trovasse a viaggiare su quella strada. E questo era soltanto l'inizio dell'incubo. La ragazza, terrorizzata e preoccupata per i bimbi che si trovavano in auto con lei, nei sedili posteriori, ha deciso di accostare a bordo strada e di scendere dalla macchina, pronta ad affrontare l'uomo.

Lui, a quel punto, ha tirato fuori un coltello a serramanico e le si è avvicinato impugnando l'arma. Attimi di puro terrore per la donna, che si è trovata all'improvviso senza alcuna via d'uscita. Le sole opzioni che aveva erano risalire in macchina rischiando un incidente stradale o rimanere lì e tentare di difendersi.

Ha optato per la seconda, ritrovandosi presto coinvolta in una vera e propria colluttazione con l'uomo ancora armato di coltello. La ragazza è riuscita ad avere la meglio, strappandogli di mano la lama e potendo così liberarsi dal suo aggressore. […]

L'ex fidanzato, non appena si è reso conto di non avere via di scampo, si è allontanato dandosi alla fuga. I carabinieri della Compagnia di Vigevano sono arrivati immediatamente sul posto. Il 20enne, rintracciato poco dopo presso la sua abitazione nel paese della provincia di Pavia, è finito in manette per violenza privata, lesioni e minacce aggravate. Il coltello è stato trovato e sequestrato. […]

