UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA - IN THAILANDIA UN INGLESE DI 46 ANNI, CHE SI STAVA ALLENANDO IN PALESTRA, E' STATO COLPITO IN TESTA CON UN PESO DA 1 KG DA UN UOMO CHE AVEVA FRETTA SI LIBERASSE LA PANCA - ALLA VITTIMA SONO STATI APPLICATI 60 PUNTI DI SUTURA: "PENSO CHE STESSE CERCANDO IL COMBATTIMENTO. MI HA SPACCATO LA TESTA, AVREBBE POTUTO UCCIDERMI"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Aggressione in palestra

Questo è il momento in cui un inglese è stata aggredito da un altro uomo in una palestra thailandese dopo aver rifiutato di lasciare libera la panca.

I filmati delle telecamere di sorveglianza mostrano Gary Reed, 46 anni, di Hastings, mentre si allena su una panca di una palestra a Pattaya, in Thailandia. Ma dopo pochi secondi irrompe un altro uomo, furioso perché in attesa che si liberasse l’attrezzatura. Ma Reed si rifiuta, spiegando che vuole finire il suo set di esercizi. L’uomo inizialmente aspetta, ma poi torna indietro con un peso da 1 kg e colpisce Reed in faccia.

Gary Reed 2

Reed barcolla, poi affronta l’aggressore. Dall’ospedale, dove gli hanno praticato 60 punti di sutura, ha raccontato: «Non c'era fila per usare l'attrezzatura, quindi mi sono semplicemente sdraiato sulla panchina per iniziare a sollevare pesi come faccio normalmente. Puoi vedere nel video, i miei pesi sono a lato della panca, il che significa che li sto ancora usando».

«Poi questo ragazzo si è avvicinato e ha detto che voleva usare la panca. Ha detto: “amico, fammi finire, avrò finito in due minuti”, ma lui non ce l’ha fatta. Ce n'erano altri disponibili da usare, quindi penso che stesse cercando un combattimento».

«Ho continuato ad allenarmi, poi mi è venuto addosso da dietro come un codardo e mi ha spaccato la testa. Per quanto mi riguarda, avrebbe potuto uccidermi. Se colpisci qualcuno alla testa con un martello, è come un tentato omicidio».

Aggressione in palestra 2

«Questo era un pezzo di metallo grande e pesante quasi come un martello. Sono fortunato che non mi abbia messo fuori combattimento». L’uomo è poi scappato e la polizia sta cercando di rintracciarlo.

Gary Reed Aggressione in palestra 3