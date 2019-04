UN GIORNO DI ORDINARIA MAGALUF – ENNESIMA STORIACCIA DALLA LOCALITÀ PREFERITA PER GLI INGLESI CHE VOGLIONO SBALLARSI: LA SOLDATESSA (BONA) IN CONGEDO SIDNEY COLE, 19 ANNI, HA TAGLIATO LA GOLA A UNA COLLEGA – È SUCCESSO AL CLUB “BANANAS”: LA RISSA È SCOPPIATA ALL’UNA DI NOTTE, QUANDO HA PRESO UN PEZZO DI VETRO E…

Da www.ilfattoquotidiano.it

sidney cole 3

La località di Magaluf, isola di Maiorca, è una destinazione di vacanza tra le preferite dai turisti inglesi molto giovani. Il 95% dei turisti sono sudditi di Sua Maestà, richiamati da quelle parti soprattutto dai prezzi bassissimi degli alcolici e da pacchetti convenienti all inclusive. Peccato che non sempre i bagordi finiscano bene e anzi, capita di ritrovarsi in situazioni di emergenza.

sidney cole 2

Così è stato lo scorso lunedì in una discoteca del posto: secondo il Daily Mail, una soldatessa in congedo ha tagliato la gola a una sua collega usando una bottiglia di vetro. Stando al racconto dei tanti testimoni presenti, Sidney Cole, 19 anni, di Londra, avrebbe usato un pezzo di vetro per tagliare la gola di Sarah Garrity.

sidney cole 1

Il fatto è accaduto al club Bananas de Magaluf. Garrity, 22 anni, di Middlesbrough, è stata trovata in condizioni critiche: si trova ora ricoverata in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita. La rissa sarebbe scoppiata intorno all’una del mattino, dopo una discussione tra i due. Cole è stata arrestata e ora si trova in attesa di essere interrogata dal giudice a Palma di Maiorca. Suleiman, un uomo che gestisce un chiosco di kebab accanto al locale dove è accaduto il fatto, ha parlato di “bagno di sangue”: “C’era sangue ovunque, era orribile”.

sidney cole magaluf sidney cole il locale dove e' avvenuta la rissa sidney cole con la collega sarah garrity sarah garrity sarah garrity 1 sidney cole con la collega sarah garrity 1 sidney cole 6 sidney cole 5 sidney cole in divisa con due colleghe