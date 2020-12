MARADONA SPY – PARLA IL DETECTIVE ASSUNTO DAL SIVIGLIA PER SPIARLO: “DIEGO? ERA STUPIDO PERCHÉ ERA UN UOMO BUONO, MA AVEVA UN SACCO DI PARASSITI DIETRO DI LUI CHE GLI VOLEVANO SUCCHIARE TUTTO. CONDUCEVA UNA VITA NON USUALE PER UN ATLETA. FACEVA COSE ASSURDE. TORNAVA ALLE CINQUE DEL MATTINO E ALLE DIECI DOVEVA ESSERE AL CENTRO SPORTIVO PER ALLENARSI. POI EL PIBE DE ORO DECISE DI LASCIARE IL SIVIGLIA, E FU IN QUEL MOMENTO CHE TUTTO IL MATERIALE RICAVATO SERVÌ AL CLUB CHE…