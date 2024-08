16 ago 2024 15:20

GIOVANI SVASTICHELLE CRESCONO - IN INGHILTERRA DUE ADOLESCENTI DI ESTREMA DESTRA, DI 18 E 19 ANNI, SONO STATI INCRIMATI CON L’ACCUSA DI TERRORISMO: STAVANO PREPARANDO DEGLI ATTENTATI - LA NOTIZIA E' CHE IL CASO NON È COLLEGATO, ALMENO DIRETTAMENTE, AI VIOLENTI DISORDINI ORGANIZZATI DAI GRUPPI DELL'ULTRADESTRA NELLE SCORSE SETTIMANE IN TUTTO IL REGNO UNITO - LONDRA SI BLINDA PER IL CONCERTO DI TAYLOR SWIFT (A VIENNA LE DATE ERANO STATE ANNULLATE A CAUSA DELLE MINACCE TERRORISTICHE)