GIOVENTÙ ARMATA – SI CHIAMA KYLE RITTENHOUSE E HA 17 ANNI IL RAGAZZO CHE HA UCCISO DUE PERSONE A KENOSHA IERI NOTTE. L’ADOLESCENTE È STATO ARRESTATO IN ILLINOIS, È UN GRANDE AMMIRATORE DELLA POLIZIA, DI TRUMP E SOPRATTUTTO DELLE ARMI – NELLA NOTTE DI GUERRIGLIA NELLA CITTÀ ERA IN STRADA CON UN FUCILE SEMIAUTOMATICO AR-15. QUANDO I MANIFESTANTI HANNO INIZIATO A INSEGUIRLO LUI HA APERTO IL FUOCO, POI…

kyle rittenhouse

Biagio Chiariello per www.fanpage.it

Si chiama Kyle Rittenhouse e ha 17 anni. Avrebbe ucciso due persone a Kenosha, in Wisconsin, nella terza notte di proteste scoppiate e sfociate in violenze dopo che domenica la polizia ha sparato alla schiena a Jacob Blake, causandogli la paralisi dalla vita in giù.

David Beth, sceriffo della contea, ha dichiarato che da giorni a Kenosha autodefiniti "miliziani" armati pattugliavano le strade, spacciandosi per "vigilanti". Ha anche detto che non è noto se l'assalitore fosse uno di loro.

kyle rittenhouse scappa dopo aver sparato

Nella notte di ieri alcuni di loro armati con fucili, pistole ed elmetti si sono ritrovati davanti a una pompa di benzina “per proteggere i negozi e le proprietà” dai manifestanti. La tensione tra gli altri manifestanti sale.

kyle rittenhouse aggredito 1

Vicino all’edificio c’è anche Kyle Rittenhouse, 17 anni: ha un fucile semiautomatico AR-15. “Stiamo proteggendo i cittadini e una persona della folla mi ha appena spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi”, racconta il ragazzo che a un certo punto viene inquadrato mentre, scappando dai manifestanti, si volta e apre il fuoco.

kyle rittenhouse1

Rittenhouse colpisce la prima persona alla testa e poi inizia a fuggire, ma inciampa e viene aggredito dalla folla. Continua comunque sparare. In un filmato, lo sei sente urlare: "Ho ammazzato qualcuno!”. Sotto i suoi colpi cadono altre due persone, una delle quali rimane a terra.

anthony huber uno dei due morti a kenosha

Rittenhouse si avvicina alla polizia con le mani in alto, ma inizialmente le camionette partono verso il luogo dei ferimenti, lasciandolo libero. La polizia ha poi informato dell'arresto di Kyle Rittenhouse, della vicina Antioch in Illinois, bianco e ammiratore della polizia. Preso in custodia, è accusato di omicidio di primo grado. Il Guardian lo descrive come un 17enne bianco ammiratore della polizia.

