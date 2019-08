GIOVENTÙ DA BRUCIARE – UN AMBULANTE BENGALESE VIENE PRESO A SASSATE DA UNA BABY GANG A NAPOLI : L’UOMO È STATO FERITO IN MODO GRAVE ALLA FACCIA – INTORNO ALLA MEZZANOTTE DI LUNEDÌ 6-7 RAGAZZINI L’HANNO CIRCONDATO CON L'OBIETTIVO DI PRENDERE LE COVER E GLI ACCESSORI TELEFONICI CHE VENDEVA, POI… – VIDEO

Laura Carcano per LaPresse

Un ambulante originario del Bangladesh è stato preso a sassate da una 'baby gang' a Napoli. L'aggressione è avvenuta nella notte fra domenica e lunedì da parte di un gruppo di 6-7 ragazzini, a quanto ricostruito dalla polizia che indaga sul caso.

L'ambulante extracomunitario è stato ferito in modo grave alla faccia in via Orsini, a ridosso del lungomare nella zona di Santa Lucia, in una zona centrale del capoluogo partenopeo, poco dopo la mezzanotte, quando uno dei giovanissimi del gruppo lo avrebbe colpito con un sasso ferendolo. In base alle ricostruzioni la baby gang che lo ha circondato voleva prendere della merce. L'ambulante vendeva cover dei telefoni cellulari e supporti per i telefonini nella sua bancarella.

Coinvolto nell'aggressione ad opera dei giovani come vittima ci sarebbe anche un altro ambulante che ha riportato ferite meno gravi. Ora è caccia al 'branco'. La polizia è al lavoro per ricostruire quanto accaduto la notte di domenica mediante l’esame delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella centrale zona della città. Sull’ aggressione investigano gli agenti del Commissariato San Ferdinando.

Il lungomare di Napoli non è nuovo a episodi di violenza. Fu, ad esempio, la scena di una sparatoria tra via Chiatamone e via Partenope, una vendetta contro i posteggiatori abusivi.

