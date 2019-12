GIOVENTÙ DA BRUCIARE – HA SOLO 14 ANNI IL RAGAZZINO CHE, INSIEME AD ALTRI DUE COETANEI, HA UCCISO TESSA MAJORS, UNA 18ENNE CHE STAVA PASSEGGIANDO IN UN PARCO DI NEW YORK – I TRE L’HANNO ACCERCHIATA, HANNO INIZIATO A FRUGARLE NELLE TASCHE E QUANDO LEI HA REAGITO UNO DI LORO HA SFERRATO UNA SERIE DI COLTELLATE FATALI – DUE SONO STATI ARRESTATI, IL TERZO È ANCORA IN FUGA: SONO ACCUSATI DI…

Giuseppe Sarcina per "www.corriere.it"

tessa majors 4

«Quanti anni hai?». «Tredici». Il ragazzino tiene la testa bassa, gli agenti hanno dovuto stringere al massimo le manette per adeguarle ai suoi polsi magrissimi. In un’aula del tribunale di New York, venerdì 13 dicembre, comincia a raccontare come è stata uccisa Tessa Majors, la studentessa diciottenne accoltellata mentre passeggiava in Morningside Park nel quartiere di Harlem, nella Upper Manhattan.

tessa majors 2

Mercoledì, intorno alle 19, Tessa, arrivata dalla Virginia sei mesi fa per frequentare il Barnard College Student, sta passeggiando non lontano dal suo campus. Anche tre adolescenti si aggirano per le strade: cercano vittime da rapinare.

Cos’è successo

È sera, è buio, fa freddo. In un primo momento seguono un uomo, ma poi decidono di rinunciare. Entrano nel parco e vedono Tessa, da sola. La circondano, le frugano nelle tasche. La ragazza reagisce, cerca di liberarsi dalla mischia. Uno degli assalitori, 14 anni, tira fuori un coltello e la colpisce diverse volte.

tessa majors 10

La banda dei mini criminali fugge, la studentessa riesce solo a percorrere ancora qualche metro, prima di accasciarsi sugli scalini che portano verso il marciapiede. È lì che la trova un agente della sicurezza ed è lì che gli investigatori recuperano la lama insanguinata.

tessa majors 1

Il detective Vincent Signoretti la porta in laboratorio, ottiene le tracce del dna e le impronte digitali; ascolta le testimonianze e alla fine risale a questo tredicenne di Harlem che vive con gli zii, Shaquoya Carr e Roosevelt Davis, ora seduti silenziosi e in lacrime qualche fila dietro il bancone degli imputati.

omicidio di tessa majors 5

La polizia arresta anche il quattordicenne, probabilmente il sospetto assassino. Il terzo complice è ancora in fuga.

L’accusa

I due fermati sono accusati di rapina, omicidio o concorso in omicidio. Tutti capi di imputazione che assimilano i minorenni agli adulti: pene pesantissime. L’accoltellamento di Tessa ha suscitato emozioni e grande turbamento nel quartiere degli studenti, della Columbia University, del Barnard College.

omicidio di tessa majors 4

Una zona vivace, cresciuta in maniera tumultuosa negli ultimi 20 anni. Ora i cittadini sono in allarme. Negli ultimi dodici mesi ci sono state 20 rapine nell’area del Morningside Park, rispetto alle sette dello scorso anno. Con un particolare inquietante: quasi tutti gli arrestati erano teenager.

