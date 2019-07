GIOVENTÙ BRUCIATA – A 64 ANNI DI DISTANZA DALLA MORTE DI JAMES DEAN SPUNTANO NUOVE TERRIFICANTI FOTO DELL’INCIDENTE IN CUI PERSE LA VITA L’ATTORE: LE “NUOVE” IMMAGINI FURONO SCATTATE DALLA POLIZIA E SARANNO PRESTO MESSE IN VENDITA DA UNA CASA D’ASTE DI BOSTON – VIDEO

DAGONEWS

le immagini della porsche 550 spyder di james dean dopo l'incidente

A 64 anni di distanza dalla morte di James Dean sono apparse dal nulla nuove foto della sua Porsche 550 Spyder dopo l’incidente in cui l’attore perse la vita: le immagini sono finite in una casa d’aste di Boston e saranno vendute. Lo scontro con il Ford Tudor del veterano della marina statunitense Donald Turnupseed fece rimbalzare e volteggiare in aria la leggerissima auto sportiva di Dean, che morì poco dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale.

la porsche 550 spyder di james dean dopo l'incidente 6

Le “nuove” foto furono scattate subito dopo l’incidente dagli agenti di polizia intervenuti a Cholame, in California, dove era avvenuto lo schianto, e mostrano plasticamente la forza dell’impatto che uccise Dean. Ci sono scatti dell’interno dell’auto e in una foto si vede l’adesivo Little bastard, il soprannome che aveva suggerito a Dean il pilota acrobatico Bill Hickman, sul cofano e il numero di gara.

james dean nella sua amata porsche 550 spyder

Le foto erano rimaste in mano all’avvocato di Turnupseed Robert Coyle, dopo l’archiviazione del caso e sono stati ereditati dal figlio, che ora ha deciso di metterli in vendita. Oltre alle foto del relitto delle auto scattate nelle ore successive allo schianto, l'album contiene anche viste dall'alto dell'incrocio tra la Route 466 e la Route 41 dove avvenne l’incidente, e alcune immagini di segni di slittamento sul terreno.

la porsche 550 spyder di james dean dopo l'incidente 3 la porsche 550 spyder di james dean dopo l'incidente statua james dean a los angeles 3 la porsche 550 spyder di james dean dopo l'incidente 2 la porsche 550 spyder di james dean dopo l'incidente 1 la porsche 550 spyder di james dean dopo l'incidente 5 la porsche 550 spyder di james dean dopo l'incidente 4 james dean brando con james dean Coi primi soldi Dean compro la Porsche Spyder Dean aveva una passione per la velocita phil stern con la motocicletta di james dean a los angeles 1955 james dean fa benzina alla sua maledetta porsche James Dean fra i piu cool com james dean