GIOVENTÙ BRUCIATISSIMA - ARRESTATO A BOLOGNA UN 15ENNE CON L’ACCUSA DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: HA CHIUSO LA MADRE IN CAMERA DA LETTO PER FARE UNA FESTA A CASA CON GLI AMICI - QUANDO L’ALTRA FIGLIA È INTERVENUTA A LIBERARLA, LA DONNA È CORSA IN CASERMA A DENUNCIARE IL FIGLIO ACCUSANDOLO ANCHE DI…

Da “il Giornale”

VIOLENZE DOMESTICHE

Per non essere disturbato durante la festa con gli amici, ha pensato bene di mettere la mamma sotto chiave. Non in senso metaforico, ma sul serio. E così una mamma 44enne si è ritrovata chiusa nella camera da letto. Il tutto mentre in salotto il figlio 15enne se la spassava. Il ragazzo, come riferisce Il Resto del Carlino, è stato così arrestato dai carabinieri di Medicina (Bologna) con l' accusa di maltrattamenti in famiglia.

È successo l' altra notte, quando il giovane ha invitato a casa sua quattro amici minorenni, tra cui una 12enne con problemi di salute e una 15enne che di recente si erano allontanate dalle rispettive abitazioni, facendo preoccupare i genitori che si erano rivolti ai carabinieri di altre stazioni della provincia di Bologna per denunciarne la scomparsa.

adolescenti e bullismo 7

Grazie all' intervento di un' altra figlia 17enne che è entrata in casa, la donna è stata liberata ed è corsa in caserma, dai carabinieri, per denunciare una serie di soprusi, minacce e altre aggressioni che di recente il figlio 15enne aveva commesso nei suoi confronti e anche in quelli della sorella 17enne, «bullizzandola» per l' aspetto fisico. Rintracciato poco dopo dai militari, mentre si trovava ancora col gruppo di amici, il 15enne, per nulla intimorito dalla situazione, è finito in manette. I quattro minorenni sono stati affidati ai genitori. Su disposizione dell' autorità giudiziaria minorile, il 15enne è stato condotto in un centro di accoglienza.