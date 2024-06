GIOVENTU’ TOSSICA - QUASI 700MILA GIOVANI HANNO FATTO USO DI DROGA NEL 2023 E IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO PUNTA L’INDICE CONTRO LE FAMIGLIE: “GENITORI TROPPO TOLLERANTI. CASI COME QUELLO DELL'OMICIDIO DI THOMAS A PESCARA DIMOSTRANO LA SCARSA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO FACCIA MALE QUALSIASI TIPO DI DROGA. LA CANNABIS? DEFINIRLA DROGA LEGGERA E’ ANTISCIENTIFICO” – E IL MINISTRO VALDITARA PROVA A LANCIARE UN PROGRAMMA DI SENSIBILIZZAZIONE PER…

(ANSA) - "Abbiamo un abbassamento dell'età del primo approccio della popolazione giovanile alla droga. Secondo i dati del 2023 quasi 960mila giovani tra i 15 e i 19 anni (il 39% della popolazione studentesca, 4 studenti su dieci) hanno assunto nella loro vita almeno una volta una sostanza psicoattiva illegale e oltre 680mila (più di un quarto della popolazione studentesca) lo hanno fatto nel corso dell'ultimo anno". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, alla conferenza sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024.

MANTOVANO,SCARSA CONSAPEVOLEZZA PERICOLO QUALSIASI DROGA

CASI COME THOMAS HANNO IN COMUNE ABBASSAMENTO PRIMO APPROCCIO

(ANSA) - La lunga serie di casi come quello dell'omicidio di Thomas a Pescara o gli incidenti stradali, "ha tre elementi che convergono: la diffusione pandemica delle sostanze stupefacenti, l'abbassamento dell'età del primo approccio e del conseguente uso abituale e l'incremento del principio attivo, cioé ciò che determina l'effetto drogante. Il tutto dipende da una causa di fondo: dalla scarsa consapevolezza diffusa di quanto fa male qualsiasi tipo di droga". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, alla conferenza sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024.

MANTOVANO, DEFINIRE LEGGERA LA CANNABIS È ANTISCIENTIFICO

PERCENTUALE DI PRINCIPIO ATTIVO PASSATA DA 7,4% A 29% IN 7 ANNI

(ANSA) -"Dal 2016 al 2023 i derivati della cannabis, che continua erroneamante e in modo assolutamente antiscientifico ad essere qualificato come leggero, vedono come percentuale media di principio attivo un passaggio dal 7,4% al 29%". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantvano alla conferenza sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024.

MANTOVANO:GENITORI TOLLERANTI SU DROGA, LAVORARE SU FAMIGLIE

(ANSA) - "Sul fronte della prevenzione la componente famiglia è la più importante. Secondo uno studio recentemente condotto, due quinti dei genitori di studenti tra i 9 e i 14 anni - che frequentano 20 scuole di Roma - relativamente al consumo di sostanze cannabinoidi hanno un atteggiamento di tolleranza e la metà ritiene che consumo di alcol e cannabinoidi va contestualizzato prima di essere giudicato. Questo significa che bisogna lavorare molto per far aumentare la consapevolezza". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, alla conferenza sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024.

VALDITARA, 50 MILA GIOVANI GLI HIKIKOMORI ITALIANI

GIOVANISSIMI CHIUSI A CASA SUI SOCIAL; C'È ANCHE GIOCO D'AZZARDO

(ANSA) - Quasi 50 mila ragazzi da oltre 6 mesi sono chiusi a casa e stanno sui social, completamete isolati: anche in Italia si sta sviluppando la piaga, diffusa in Giappone, degli Hikikomori, giovanissimi che si auto-recludono. Il dato lo ha fornito il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, alla conferenza sulla stampa sulla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze.

Il ministro ha ricordato i dati dell'ultimo rapporto Ocse sulle conseguenze molto serie che hanno l'abuso del cellulare e dei social media per quanto riguarda l'attenzione e il rendimento scolastico; uno studio Unesco - ha sottolineato Valditara - offre dati drammatici sulla carenza di attenzione, sulla l'incenza negativa dell'abuso del cellulare sulla fantasia e la creatività; tutti gli studi testimoniano come stati d'ansia, depressivi, di isolamento sociale, siano sempre più legati alla dipendenza dai cellulari.

Il 45% dei ragazzi riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo; 1 milione e 300 mila ragazzi ha giocato d'azzardo nel corso del 2023.

VALDITARA,SU ALCOL E CELLULARI NOVITÀ IN LINEE EDUCAZIONE CIVICA

RELAZIONE A PARLAMENTO,GIOVANI FANNO ABUSO DROGHE E PSICOFARMACI

(ANSA) - Nelle linee guida sull'Educazione Civica ci saranno novità importanti sulla sensibilizzazione che nelle scuole deve essere fatta proprio sull'utilizzo dell'alcol, sull'abuso del cellulare, sull'uso delle droghe. A dirlo è stato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla conferenza sulla stampa sulla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze.

Il ministro ha illustrato una serie di dati contenuti nella Relazione, giudicati "impressionanti": il 39% di chi fa uso di cocaina si è avvicinato a questa droga prima dei 15 anni, 140 mila studenti hanno consumato alcol almeno 20 volte negli ultimi 30 giorni; più del 30% degli studenti riferisce una prima ubriacatura prima dei 15 anni, 280 mila studenti hanno utilizzato psicofarmaci senza prescrizione medica nel 2023, con prevalenze doppie tra le ragazze rispetto ai ragazzi.

