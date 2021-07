IL GIP DI PAVIA HA CONVALIDATO L’ARRESTO DI MASSIMO ADRIATICI - CONFERMATI I DOMICILIARI PER L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA DEL COMUNE DI VOGHERA, CHE MARTEDÌ SERA HA UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA YOUNS EL BOUSSETAOUI…

(ANSA) - PAVIA, 24 LUG - Il gip di Pavia ha convalidato l'arresto dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici confermando, per l'uomo politico, gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. (ANSA).

massimo adriatici 1 YOUNS EL BOSSETTAOUI - UCCISO DA MASSIMO ADRIATICI youns el boussetaoui con la madre il video dell'aggressione di youns el boussettaoui a massimo adriatici 8 la miglior difesa e' l'attacco l'assessore leghista by altan meme su salvini e voghera sparatoria a voghera il video dell'aggressione di youns el boussettaoui a massimo adriatici 7