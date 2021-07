"IL CALCIO È UN' ARTE MINORE, IO SONO INTERESSATO ALLE ARTI MAGGIORI, NON SONO UN UOMO, SONO ERIC CANTONA” – L’EX GIOCATORE DEL MANCHESTER UNITED DIVENTA POLIZIOTTO IN UNA SERIE TV FRANCESE (IN ITALIA "IL GIUSTIZIERE" SU SKY INVESTIGATION) - L’EX CAMPIONE FRANCESE HA RECITATO GIÀ IN 25 FILM. OLTRE A FARE L’ATTORE SCRIVE CANZONI, DIPINGE, SUONA LA CHITARRA E VA PAZZO PER L’ITALIA DI MANCINI – VIDEO