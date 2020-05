GIRAMENTO DI BURIONI: “IO SEMPRE IN TV? FAKE NEWS. VADO SOLO DA FAZIO” – POI LA RACCOMANDAZIONE: "SI RIAPRE MA DOBBIAMO ESSERE PRUDENTI", A COMMENTO DI UN TWEET DEL MEDICO MILAD SHARIFPOUR, ANESTESISTA DELLA EMORY UNIVERSITY DI ATLANTA. LO SPECIALISTA AMERICANO HA RIVELATO: UN PICCOLO GRUPPO DI MIEI AMICI SI È RIUNITO A PRANZO 10 GIORNI FA, ORA UNO È IN RESPIRAZIONE ASSISTITA…

"Si riapre ma dobbiamo essere prudenti". Lo raccomanda il virologo Roberto Burioni su Twitter, a commento di un tweet del medico Milad Sharifpour, anestesista della Emory University di Atlanta, in cui lo specialista americano mette in guardia su quanto può accadere se non si rispettano le misure di distanziamento sociale in questo momento. "Un piccolo gruppo di miei amici si è riunito a pranzo 10 giorni fa - scrive Sharifpour - ora uno è in respirazione assistita, un altro è ricoverato in ospedale, altri 5 sono positivi in isolamento a casa.

Puoi essere asintomatico e avere Covid-19", sottolinea ricordando il ruolo degli asintomatici nella diffusione del contagio e l'importanza di mantenere le misure di distanziamento sociale in questa fase di riaperture e di ripresa della vita sociale.

"Tra le fake news che mi riguardano, una è quella che recita 'Burioni è sempre in tv, quando lavora?'". E' il tweet del virologo Roberto Burioni che precisa: "Io sono stato unicamente ospite di Fabio Fazio la domenica dalle 21 alle 23. In quell'orario solitamente non sono in università, ma a casa con la mia famiglia".

