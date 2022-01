GIRATI E PRENDI 'STO PARTENONE - UN GRUPPO DI ATTIVISTI LGBT+ HA FILMATO DUE UOMINI FARE SESSO ALL'ACROPOLI DI ATENE IN PIENO GIORNO, CON I TURISTI INTORNO CHE CAMMINANO IGNARI - PER COPRIRE LE RIPRESE, ALCUNE COMPARSE SI SONO DISPOSTE IN CERCHIO INTORNO AI DUE, FINGENDO DI FOTOGRAFARE IL MONUMENTO - I PRODUTTORI HANNO ACCOMPAGNATO DA UNA LUNGA DICHIARAZIONE IN CUI HANNO SPIEGATO CHE...

Dagotraduzione dal Greek Reporter

Sta suscitando rabbia in Grecia il video di due uomini che fanno sesso all’Acropoli di Atene, in pieno giorno, mentre intorno a loro sfilano centinaia di turisti ignari.

Il filmato, che dura 36 minuti ed è intitolato “Xeparthenon” (un gioco di parole che utilizza Partenone che in greco significa “deflorare”) è stato proiettato per la prima volta all’Università Aristotele di Salonicco a metà dicembre ma è arrivato all’attenzione delle autorità solo all’inizio di gennaio.

Il film mostra due uomini gay con il viso coperto che fanno sesso nel sito archeologico dell'Acropoli mentre è aperto al pubblico e pieno di turisti. Altri partecipanti al film si mettono in cerchio intorno a loro, per coprirli alla vista, fingendo di scattare fotografie al monumento.

Il video è accompagnato da una lunga dichiarazione scritta dei maker rilasciata il 23 dicembre in cui si dice che il Partenone è simbolo del nazionalismo e portatore di messaggi eteronormali.

Il Ministero della Cultura ha avviato un’indagine. «Il sito archeologico dell’Acropoli non è adatto a nessun tipo di attivismo o altra attività che possa offendere e mostrare mancanza di rispetto per il monumento» hanno detto dal dicastero. Le autorità stanno cercando di capire anche se tra i dipendenti del sito archeologico ci siano complici.

Nella lunga dichiarazione che ha seguito la realizzazione del film, i realizzatori lo hanno descritto come un atto di attivismo politico.

Partendo da "L'abbiamo fatto perché ci piaceva", i produttori hanno spiegato di essere attivisti LGBTQ+ che hanno scelto l'Acropoli per il suo simbolismo: «Alcuni di noi sono soggetti a violenza fisica e verbale per le nostre scelte ed espressioni di sessualità... Vivremo il nostro amore e la nostra sessualità come desideriamo e difenderemo l'esistenza in pubblico, ma anche la convivenza, di tutte le sessualità che non violano l'autodisposizione del nostro corpo... La scelta del Partenone non è casuale. Funziona per molti come un simbolo di nazionalismo, commercializzazione, cultura di massa e puritanesimo».

Spyros Bibilas, presidente dell'Associazione degli attori greci, ha affermato che il cortometraggio con scene di sesso sull'Acropoli gli è stato inviato in forma anonima e lo ha descritto come «vergognoso».

«Nessuno può usare la Sacra Roccia dell'Acropoli per le cosiddette azioni attiviste e atti rivoluzionari, che in realtà sono sia stupidi che immorali", ha detto alla televisione di Antenna.. Non puoi fare tutto quello che vuoi in nome dell'attivismo. In effetti, non lo considero attivismo... Da greco, mi vergogno».

