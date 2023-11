IL GIRL POWER A REGOLA D'ARTE AD ARTE - SVOLTA STORICA "GUGGENHEIM" DI NEW YORK: PER LA PRIMA VOLTA È STATA ELETTA UNA DONNA COME DIRETTRICE DEL MUSEO - MARIET WESTERMANN, VICE CANCELLIERE DEL CAMPUS DI ABU DHABI DELLA NEW YORK UNIVERSITY, ANDRÀ A NEW YORK PER GUIDARE, AL POSTO DI RICHARD ARMSTRONG CHE SI E' DIMESSO L'ESTATE SCORSA, LA PRESTIGIOSISSIMA GALLERIA - L'ANNUNCIO HA SORPRESO MOLTI ADDETTI AI LAVORI PERCHE'...

MARIET WESTERMANN

(ANSA) - Il Guggenheim di New York ha scelto il suo nuovo direttore e per la prima volta e' una donna: Mariët Westermann, vice cancelliere del campus di Abu Dhabi della New York University, andrà a New York per guidare, al posto di Richard Armstrong che si e' dimesso l'estate scorsa, il museo sulla Quinta Avenue disegnato da Frank Lloyd Wright. Westermann avra' anche il compito di sovraintendere sulla Fondazione e sulle sedi satelliti del museo a Venezia e Bilbao, oltre che pilotare il futuro del nuovo Guggenheim Abu Dhabi. "Ha guidato una importante operazione all'estero", ha detto il presidente del Guggenheim J. Tomilson Hill: "Ha grande credibilita' nel mondo dell'arte e sara' in grado di attirare straordinari curatori e altri professionisti di talento".

MARIET WESTERMANN

L'annuncio ha colto relativamente di sorpresa gli addetti ai lavori: Westermann non ha alle spalle direzioni di musei e il suo nome non era finora mai circolato tra le liste di candidati a questo tipo di posizione. La nuova direttrice ha d'altra parte un passato a stretto contatto col mondo dell'arte: e' stata vicepresidente della Fondazione Andrew Mellon, che sostiene istituzioni culturali grandi e piccole, e ha diretto l'Institute of Fine Arts della New York University, la scuola di dottorato che forma futuri storici dell'arte e curatori di museo. E' stato proprio all'Ifa che la Wassermann ha preso il suo Phd come specialista dell'arte olandese.

MARIET WESTERMANN MARIET WESTERMANN MARIET WESTERMANN MARIET WESTERMANN