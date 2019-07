NON SO SE MI PIEGO – DOVEVANO ESSERE LA NUOVA FRONTIERA E INVECE SONO UNA MEZZA CIOFECA: L’USCITA DEGLI SMARTPHONE PIEGHEVOLI È RINVIATA A SETTEMBRE, NELLA MIGLIORE DELLE IPOTESI – I PROBLEMI ALLA CERNIERA DEL GALAXY FOLD DI SAMSUNG, GLI EFFETTI DEL BANDO DI TRUMP PER IL MATE X DI HUAWEI – COSTANO UNA FOLLIA MA NON NE VALE LA PENA: I MOTIVI DI UN FALLIMENTO ANNUNCIATO – VIDEO